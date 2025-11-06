Apelo ao veganismo

Luisa Mell se pinta de planeta Terra em protesto contra a cúpula da COP30

Em parceria com a Peta, organização internacional pelos direitos dos animais, Luisa fez um apelo ao veganismo e ao fim do desmatamento causado pela agropecuária

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 19:37

"Servir carne numa conferência sobre o clima é como tentar apagar uma fogueira com gasolina", escreveu em legenda de postagem Crédito: Reprodução/Instagram @luisamell

Luisa Mell está em Belém (PA), onde começa na próxima segunda-feira (10) a COP30. Seminua e pintada de planeta Terra, a ativista fez uma manifestação em frente ao local onde acontece a Cúpula dos Líderes, que dá início às discussões climáticas.

Em parceria com a Peta, organização internacional pelos direitos dos animais, Luisa fez um apelo ao veganismo e ao fim do desmatamento causado pela agropecuária. Segundo ela, a criação de gado para consumo de carnes e laticínios é a principal causa de destruição da amazônia.

Em frente a um cartaz da Peta, a ativista posou deitada em um prato gigante e foi "espetada" por um garfo. "Comer animais alimenta os incêndios. Por favor, seja vegano", diz o cartaz da ONG, com a imagem de um incêndio florestal.

"A principal causa da destruição da amazônia e dos nossos biomas é a pecuária. Infelizmente, aqui na COP30, enquanto eles discutem soluções para o planeta, eles comem os animais, contribuindo para o agronegócio", falou Luisa na perfomance.

"O agronegócio manda no país. Mas e o nosso futuro? Vocês sabem, eu tenho um filho de dez anos e estou aqui por ele. Nunca tirei a roupa assim, mas é para chamar atenção, mesmo. Vão falar que é para aparecer, é para aparecer a causa, para ver se o mundo acorda. A gente tem pouco tempo para a mudança e é uma mudança que cada um pode fazer. Em três refeições por dia, você pode escolher entre destruir a amazônia e salvar a amazônia", disse.

DESMATAMENTO

Em seu discurso na abertura da Cúpula dos Líderes nesta quinta-feira (6), o presidente Lula destacou a reversão do desmatamento e defendeu a superação da dependência dos combustíveis fósseis. O desmatamento da amazônia caiu em 50% em seu terceiro mandato, revertendo uma tendência de alta em anos anteriores.

A taxa de desmate explodiu durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), impulsionado tanto por queimadas quanto por atividades ilegais como garimpo ou extração de madeira.

COMIDA NA COP30

Dentre as refeições servidas para autoridades mundiais durante a COP30, 30% dos ingredientes serão provenientes da agricultura familiar, da agroecologia e de comunidades tradicionais.

A iniciativa é do programa Na Mesa da COP30, liderado pelos institutos Regenera e Comida do Amanhã, que mapeou 8.000 famílias amazônicas aptas a fornecer ingredientes sustentáveis durante a conferência do clima.