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Na adolescência

Luciana Gimenez relata assédio sofrido de pai de amiga aos 12 anos

O assédio aconteceu durante a adolescência e início da carreira como modelo. "Eu sofria assédio e e nem sabia que era assédio. Hoje a gente sabe o que é", revelou em entrevista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 14:23

Pai de Luciana Gimenez deixa herança de milionária para desconhecida
Luciana Gimenez revelou que já sofreu assédio sexual Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
A apresentadora Luciana Gimenez, de 53 anos, revelou que sofreu abuso sexual na adolescência. O depoimento foi feito ao programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, comandado pela jornalista Sônia Abrão. O assédio aconteceu  durante a adolescência e início da carreira como modelo. "Eu trabalhava muito com o corpo, então eu acho que nessa frente foi muito difícil. Eu sofria assédio e e nem sabia que era assédio. Hoje a gente sabe o que é". 
Luciana disse que foram inúmeras vezes que os episódios aconteceram. "Cem vezes, não é uma vez. Se eu falar aqui dá vontade de chorar. Cem vezes de coisas horríveis. E eu não falava. Não contava para minha mãe, porque, se eu contasse, ela não ia deixar eu ficar", explicou. 
Ela ainda revelou que quando tinha menos de 15 anos, o pai de uma amiga a agarrou em uma festa infantil. "Estava em uma festinha de criança, minha amiga estava fazendo aniversário, eu fui e deixei meu casaco em um quartinho. Quando fui buscar, o pai da menina me agarrou. Eu tinha 12, 13 anos". 
Luciana ainda contou que sofreu muitos assédios graves. "Eu sofri assédio mais de vinte vezes, mas assédio grave. Eu não vou dividir aqui agora, mas foram coisas graves. Isso aconteceu tantas vezes, porque eu era muito alta, talvez um pouco mais encorpada… Não, não. Olha eu aqui me justificando… Aconteceu porque o cara era tarado, eu era uma criança de 12 anos".

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