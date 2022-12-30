Luciana Gimenez relata assédio sofrido de pai de amiga aos 12 anos

Luciana Gimenez revelou que já sofreu assédio sexual Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress

A apresentadora Luciana Gimenez, de 53 anos, revelou que sofreu abuso sexual na adolescência. O depoimento foi feito ao programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, comandado pela jornalista Sônia Abrão. O assédio aconteceu durante a adolescência e início da carreira como modelo. "Eu trabalhava muito com o corpo, então eu acho que nessa frente foi muito difícil. Eu sofria assédio e e nem sabia que era assédio. Hoje a gente sabe o que é".

Luciana disse que foram inúmeras vezes que os episódios aconteceram. "Cem vezes, não é uma vez. Se eu falar aqui dá vontade de chorar. Cem vezes de coisas horríveis. E eu não falava. Não contava para minha mãe, porque, se eu contasse, ela não ia deixar eu ficar", explicou.

Ela ainda revelou que quando tinha menos de 15 anos, o pai de uma amiga a agarrou em uma festa infantil. "Estava em uma festinha de criança, minha amiga estava fazendo aniversário, eu fui e deixei meu casaco em um quartinho. Quando fui buscar, o pai da menina me agarrou. Eu tinha 12, 13 anos".