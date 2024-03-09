BBB 24

Lucas Henrique vence a Prova do Anjo no BBB 24, mas já está no Paredão

Vencedor poderia ganhar a imunidade, além de poder imunizar outro brother, no entanto, Lucas vai poder apenas proteger um aliado; entenda
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Março de 2024 às 15:56

Lucas Henrique venceu a prova do Anjo, mas está no Paredão
Lucas Henrique venceu a prova do Anjo, mas está no Paredão Crédito: Reprodução/Globoplay
Lucas Henrique venceu a Prova do Anjo no BBB 24 (Globo) disputada neste sábado (9). O vencedor poderia ganhar a imunidade, além de poder imunizar outro brother, no entanto, Lucas vai poder apenas proteger um aliado. Ele já esta no Paredão como consequência da Prova do Líder.
MC Bin Laden não participou da disputa por consequência da Prova do Líder. Ele foi o segundo a sair da prova, e já sabia que não poderia estar na Prova do Anjo.
Yasmin e Lucas Henrique participaram. No entanto, caso um deles ganhasse, como foi o caso, não estariam imunes. Lucas já está no Paredão por ter sido o primeiro a ser eliminado da Prova do Líder e a modelo não pode ser imunizada em hipótese alguma.
Na fase inicial da disputa, todos os brothers precisam entrar dentro de uma caixa com bolinhas. São 25 cartões espalhados pela caixa, e quem conseguir juntar ao menos três cartões passa para a próxima fase.
Yasmin e Giovanna Pitel foram as únicas que não passaram para a segunda fase. Nessa etapa, os cartões que eles conseguiram pegar valiam pontos. O brother que conseguisse acumular mais pontos, vencia o colar do Anjo.

