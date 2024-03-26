Luana Piovani diz ter feito uso de ansiolítico e maconha para encontrar Scooby

Filho mais velho de Luana Piovani e Pedro Scooby, Dom comemorou o 12º aniversário nesta terça-feira (26), e os pais decidiram festejar a data juntos. Só que a atriz contou aos seus seguidores que precisou se preparar para encontrar o ex. Ela até listou o que teria usado para ficar relax.
"Um banho, um beque [cigarro de maconha], um ansiolítico, uma playlist dos sonhos, uma escovada de dente com a minha pasta de rosas. Estou prontinha para o rojão, viva os químicos", escreveu ela na legenda de uma publicação no story do Instagram.
Recentemente, Luana contou estar com o psicológico abalado por causa da sua relação com Scooby. O surfista acionou a Justiça de Portugal por achar ruim a forma como Piovani expõe seu comportamento como pai nas redes sociais. Ele pede que a ex-mulher pare de criticá-lo on-line.
Na segunda-feira (18) da última semana, Piovani "bateu os sapatos" em sinal de protesto em frente ao Tribunal Judicial da Comarca de Cascais, onde enfrentou nova audiência contra Scooby. No vídeo compartilhado, a atriz fica descalça e se manifesta. "Desse lugar, eu não levo nem a poeira". "Beijo, Carlota Joaquina", disse ela, em referência ao ato da rainha portuguesa, que teria batido os sapatos ao deixar o Brasil.