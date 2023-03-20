Lollapalooza 2023: veja horário de shows, line-up e programação do festival

O Lollapalooza Brasil será entre a próxima sexta, 24, sábado, 25, e domingo, 26 de março de 2023, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Confira a seguir informações sobre o line-up, horários de shows, programação, comidas e bebidas e compra de ingressos para o festival.
Qual o line-up e que horas é o show de cada artista no Lollapalooza 2023?
SEXTA (24)
- Palco Budweiser
- 12h00-12h30: Aliados
- 13h20-14h05: Baby
- 15h00-15h45: Anavitória
- 16h55-17h55: Mother Mother
- 19h05-20h05: Kali Uchis
- 21h15-22h45: Billie Eilish
- Palco Chevrolet
- 12h30-13h15: Brisa Flow
- 14h10-14h55: Black Alien
- 15h50-16h50: Modest House
- 18h00-19h00: Conan Gray
- 20h10-21h10: Lil Nas X
- Perry’s By Johnnie Walker Blonde
- 12h00-12h30: Curol
- 12h45-13h15: Aline Rocha
- 13h30-14h15: Madds
- 14h30-15h15: Öwnboss
- 15h30-16h30: Devochka
- 16h45-17h45: Nora En Pure
- 18h00-19h00: Pedro Sampaio
- 19h15-20h15: John Summit
- 20h30-21h30: Gorgon City
- 21h45-22h45: Claptone
SÁBADO (25)
- Palco Budweiser
- 12h00-12h30: Mulamba
- 13h05-13h45: Tássia Reis
- 14h40-15h35: Ludmilla
- 16h45-17h45: Wallows
- 18h55-19h55: The 1975
- 21h30-23h00: Twenty One Pilots
- Palco Chevrolet
- 12h30-13h00: Medulla
- 13h50-14h35: Gilsons
- 15h40-16h40: Yungblud
- 17h50-18h50: Jane's Addiction
- 20h00-21h15: Tame Impala
- Palco Adidas
- 12h00-12h30: Ana Frango Elétrico
- 13h05-13h45: Carol Biazin
- 14h40-15h35: Pitty
- 16h45-17h45: Filipe Ret
- 18h55-19h55: Sofi Tukker
- 21h35-22h35: Melanie Martinez
- Perry's By Johnnie Walker Blonde
- 12h00-12h30: Valentina Luz
- 12h45-13h15: Melanie Ribbe
- 13h30-14h15: Bynaryh
- 14h30-15h15: D-Nox
- 15h30-16h15: Eli Iwasa
- 16h30-17h30: Almanac
- 17h45-18h45: Liu
- 19h00-20h00: Mochakk
- 20h15-21h15: Purple Disco Machine
- 21h45-23h00: Jamie XX
DOMINGO (26)
- Palco Budweiser
- 12h40-13h20: Larissa Luz
- 14h15-15h15: Rashid
- 16h25-17h25: L7nnon
- 18h35-19h35: Tove Lo
- 21h00-22h30: Drake
- Palco Chevrolet
- 12h00-12h35: Number Teddie
- 13h25-14h10: Tuyo
- 15h20-16h20: Os Paralamas do Sucesso
- 17h30-18h30: Aurora
- 19h40-20h55: Rosalía
- Palco Adidas
- 12h40-13h20: Black Pantera
- 14h15-15h15: O Grilo
- 16h25-17h25: The Rose
- 18h35-19h35: Baxo Exu do Blues
- 21h00-22h00: Cigarettes After Sex
- Perry’s By Johnnie Walker Blonde
- 12h00-12h30: Carol Seubert
- 12h45-13h15: Camilla Brunetta
- 13h30-14h15: Deekapz
- 14h30-15h15: Carola
- 15h30-16h15: Santti
- 16h30-17h30: Rooftime
- 17h45-18h45: Dubdogz X Kvsh
- 19h00-20h00: Fred Again...
- 20h15-21h15: Alison Wonderland
- 21h30-22h30: Armin Van Buuren
Que horas abrem os portões?
Os portões serão abertos às 11h em cada um dos dias de evento, 24, 25 e 26 de março de 2023.
Como chegar ao Lollapalooza 2023?
Não há estacionamento oficial disponível. A recomendação é de uso de transporte público, em especial metrô e trem. O evento fica a cerca de 850m da estação Autódromo da Linha 9 - Esmeralda da CPTM.
Para quem fizer baldeação pelas linhas Amarela (estação Pinheiros), Lilás (estação Santo Amaro) ou Diamante (estações Osasco e Presidente Altino), é necessário pegar o sentido Bruno Covas-Mendes/Vila Natal para ir ao show.
O que não pode levar no Lollapalooza?
Segundo a organização, o portador do ingresso será submetido a inspeções e revistas corporais, e seus objetos que não estejam autorizados serão descartados.
Constam na lista de objetos proibidos: Garrafas, latas, bebidas, utensílios de armazenagem, embalagens rígidas com tampa, capacetes, cadeiras ou bancos, armas de fogo e armas brancas, objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes, correntes e cinturões, fogos de artifício, objetos de vidro, câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável, cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras, canudos rígidos, animais (exceto cães de assistência, identificados e acompanhados de pessoa com deficiência); bastão para tirar foto, drones ou similares, guarda-chuva, substâncias inflamáveis, cigarro eletrônico, corrosivas e ou tóxicas, revistas, jornais, livros e copo térmico ou similares.
Água no Lollapalooza 2023
Em relação a água, não haverá bebedouros tradicionais, mas sim "Water Stations" [estações de água] patrocinadas por um banco. Ao todo, serão quatro. Os espectadores poderão retirar squeezes personalizados [cada pessoa pode retirar apenas um por dia de evento] em um dos dois pontos para tal, e preenchê-los com água conforme a necessidade.
Comida no Lollapalooza 2023
Quem sentir fome entre os shows terá acesso a uma variedade que inclui refeições, lanches e sobremesas no chamado "Chef Stage" [palco do chef], em que serão vendidas opções de alimentação (incluindo algumas veganas). Confira abaixo.
Restaurantes do Lollapalooza 2023:
Açougue Vegano: coxinha de jaca, coxinha de espinafre, hot vegan.
SHUK (comida do Oriente Médio): kibe frito, schnitzel sanduíche
Bráz Elettrica (pizza): pizzas de marguerita, calabresa picante ou a vegana cajupiry
Hot Pork (sanduíches): sanduíche de carne de porco com picles de cebola roxa, pepino, catchup, mostarda com tucupi e maionese de limão no pão de leite; pão com linguiça; Not Pork (opção vegana com salsicha de tofu e cogumelos)
Chimi Choripanes: sanduíches clássicos, de provoleta e opção vegana
KoMaH (comida coreana): bolinho de kimchi bokumbap com aioli; samgiopsal com ssam set, feito com panceta suína glaceada ao molho gochujang; e sanduíche de pernil
Fôrno: coxinha de frango cremosa e sanduíche de pernil
La Guapa: empanadas artesanais, como de carne salteña, de queijo e presunto e de dois queijos com tomate.
Matilda Lanches: sanduíche de pernil desfiado com creme de mostarda Dijon, cebola caramelizada e agrião na baguete (Big Pig) e guioza de vegetais com molho tarê (Kung Fu)
Sadia Speciale: sanduíche de presunto tipo Parma feito com pão rústico, queijo brie, alho poró sautée e melaço de cana; sanduíche de presunto Royale com mussarela, tomate e pesto; hot dog com salsicha Frankfurt, mostarda Dijon, molho bechamel e mussarela gratinada.
Nanica: banoffee
We Coffee: shake blueberry duo salty cream; torta Magic Stick morango, com massa de pitaya vermelha recheada com creme de frutas vermelhas e morangos frescos
Food Trucks do Lollapalooza 2023:
JK Gastronomia (hambúrguer)
Consulado das massas (massas frescas)
Cone Mio (pizza)
Gorilla (hambúrguer)
Charles Dog (cachorro-quente)
Espeto Mais (churrasco)
Churrascada (churrasco)
Yakifry (oriental)
Box da Fruta (sucos)
Fish and Chips (peixe com batata)
MuhMuh (milk shake)
Wóóófous e cia (waffles)
Losdos Taqueria (mexicano)
Ganic Lab (vegana)
Bacio Di Latte (sorvete)
Como comprar ingressos para o Lollapalooza 2023
Dias: 24, 25 e 26 de março de 2023
Local: Autódromo de Interlagos, Av. Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos, São Paulo
Valores*:
Para os dias 24 e 26:
Lolla Day: a partir de R$ 550 (lote 1 - meia entrada)
Lolla Double: a partir de R$ 850 (lote 1 - meia entrada)
Lolla Comfort by next (Day): a partir de R$ 990 (lote 1 - meia entrada)
Lolla Lounge by Vivo (Day): a partir de R$ 1.650 (lote 1 - meia entrada)
Lolla Pass: a partir de R$1.500 (lote 4 - meia entrada)
Sábado, 25 de março: Lolla Day a partir de R$650
* Em cima desses valores, é aplicado os 15% de desconto para os clientes de cartões de débito e crédito do Bradesco, Bradescard, next e Digio, além da possibilidade de parcelamento em até 3x sem juros (para Lolla Day). Demais cartões não tem possibilidade de parcelamento.
* Para compra de Lolla Pass, o parcelamento para clientes de cartões de débito e crédito do Bradesco, Bradescard, next e Digio é de 5x sem juros, além do desconto de 15%. Demais cartões podem parcelar em até 3x sem juros.
Bilheteria Oficial (Sem taxa de conveniência)
Teatro Renault - Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 411, Bela Vista
De terça a domingo: das 12h às 20h
Segunda e feriados: fechado
Site de vendas (clique aqui) (Com taxa de conveniência)
Quem paga meia entrada no Lollapalooza?
- Estudantes, jovens de 15 a 29 anos pertencentes a famílias de baixa renda, idoso e deficiente e seu acompanhante.
- Diretor, Coordenador Pedagógico, Supervisor e titular do quadro de apoio de escolar Estadual e Municipal
- Professor da rede pública Estadual e Municipal
- Aposentados