Kate Middleton celebra fim da quimioterapia: 'Não consigo descrever o alívio'

Kate Middleton encerrou sua quimioterapia Crédito: Reprodução / Instagram

Kate Middleton, 42, que em março contou que estava com câncer, revelou por meio de um vídeo que encerrou sua quimioterapia.

"À medida que o verão chega ao fim, não consigo descrever o alívio que é finalmente concluir meu tratamento de quimioterapia", diz ela em vídeo.

"Fazer o que posso para ficar livre do câncer é meu foco agora. Embora eu tenha terminado a quimioterapia, meu caminho para a cura e recuperação total é longo e devo continuar a aproveitar cada dia como ele vem", emendou a princesa.

Até hoje, o Palácio de Kensington, onde Kate e seu marido, o príncipe William, têm seus escritórios, não confirmou a natureza do câncer.