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Kate Middleton celebra fim da quimioterapia: 'Não consigo descrever o alívio'

Kate revelou por meio de um vídeo que encerrou sua quimioterapia. "Embora eu tenha terminado a quimioterapia, meu caminho para a cura e recuperação total é longo", disse
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 14:35

Kate Middleton fez uma cirugia no dia 16 de janeiro e desde então não aparece em público
Kate Middleton encerrou sua quimioterapia Crédito: Reprodução / Instagram
Kate Middleton, 42, que em março contou que estava com câncer, revelou por meio de um vídeo que encerrou sua quimioterapia.
"À medida que o verão chega ao fim, não consigo descrever o alívio que é finalmente concluir meu tratamento de quimioterapia", diz ela em vídeo.
"Fazer o que posso para ficar livre do câncer é meu foco agora. Embora eu tenha terminado a quimioterapia, meu caminho para a cura e recuperação total é longo e devo continuar a aproveitar cada dia como ele vem", emendou a princesa.
Até hoje, o Palácio de Kensington, onde Kate e seu marido, o príncipe William, têm seus escritórios, não confirmou a natureza do câncer.
"Os últimos nove meses foram incrivelmente difíceis para nós como família. A vida como você a conhece pode mudar em um instante, e tivemos que encontrar uma maneira de navegar nas águas tempestuosas e na estrada desconhecida", diz ela em outro trecho.

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