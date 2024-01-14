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Saúde

Isabel Teixeira retira mamas após descobrir síndrome rara

Atriz afirmou que sua mãe também era portadora da síndrome, e morreu aos 56 anos, vítima de mais de um câncer: "Minha vida mudou muito e para melhor
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Janeiro de 2024 às 14:50

A descoberta de uma síndrome rara apavorou Isabel Teixeira, atriz que interpretou Maria Bruaca em "Pantanal" (2022) e a atual Helena em "Elas por Elas". A artista afirmou que retirou as mamas como uma maneira de se prevenir de um possível câncer.
"Descobri, em 2020, por meio do mapeamento genético, ter uma síndrome chamada Li-Fraumeni [causada pela alteração no gene TP53, que predispõe o desenvolvimento de tipos de câncer]", disse em entrevista ao jornal O Globo.
Maria Bruaca (Isabel Teixeira)
Maria Bruaca (Isabel Teixeira) Crédito: Globo
Isabel afirmou que sua mãe também era portadora da síndrome, e morreu aos 56 anos, vítima de mais de um câncer. "Minha vida mudou muito e para melhor. Quando recebi a notícia, tive um tremendo choque. Depois fiquei forte. Parei de fumar e de beber. Minha vontade é continuar aqui, com peito, sem peito, com ou sem silicone, mas com alegria."
Ela contou que, na adolescência, crescendo em um lar hippie, também experimentou maconha e ácido.
"Minha relação com drogas foi tranquila. Sempre tive medo de não voltar. As drogas, principalmente a maconha, não somaram, me tiravam o raciocínio. Quando fumava, viajava, mas não conseguia me manifestar. Depois, não me lembrava de nada."
Angelina Jolie também retirou os seios e os ovários por descobrir ser portadora do gene BRCA1, que aumenta as chances de desenvolver câncer.

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