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Irmão de Matheus e Kauan é preso por tentativa de homicídio

Marcos Vinicius Aleixo Pinto, de 29 anos, teria golpeado primo da ex com uma faca em Goiás
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Agosto de 2023 às 09:50

Marcos Vinicius Aleixo Pinto, de 29 anos, em foto de 2015. Ele é irmão da dupla Matheus e Kauan
Marcos Vinicius Aleixo Pinto, de 29 anos, em foto de 2015. Ele é irmão da dupla Matheus e Kauan Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O irmão da dupla Matheus e Kauan está preso por tentativa de homicídio. Segundo o site g1, Marcos Vinicius Aleixo Pinto, de 29 anos, é suspeito de tentar matar o primo da ex-mulher, em Goiás.
De acordo com a publicação, a ex-mulher de Marcos disse que à polícia que Marcos deu uma facada no lado esquerdo das costas do primo dela quando a mesma saía da casa do irmão dos sertanejos com o filho de três anos. A vítima disse à polícia que não houve nenhuma discussão que motivasse o golpe.
O suspeito teria fugido enquanto a ex e o primo foram para o hospital. Na unidade de saúde, eles contaram a história para a Polícia Militar, que iniciou as buscas e encontrou Marcos na zona rural de Itapuranga.
Segundo o G1, Marcos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e a faca usada no crime foi apreendida. A defesa de Marcos enviou ao portal uma nota informando que o suspeito teve um surto ao ver o filho chorar. Além disso, especificou que Marcos é diagnosticado com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, além de transtorno bipolar.

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