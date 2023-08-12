Irmão de Matheus e Kauan é preso por tentativa de homicídio

Marcos Vinicius Aleixo Pinto, de 29 anos, em foto de 2015. Ele é irmão da dupla Matheus e Kauan Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O irmão da dupla Matheus e Kauan está preso por tentativa de homicídio. Segundo o site g1, Marcos Vinicius Aleixo Pinto, de 29 anos, é suspeito de tentar matar o primo da ex-mulher, em Goiás.

De acordo com a publicação, a ex-mulher de Marcos disse que à polícia que Marcos deu uma facada no lado esquerdo das costas do primo dela quando a mesma saía da casa do irmão dos sertanejos com o filho de três anos. A vítima disse à polícia que não houve nenhuma discussão que motivasse o golpe.

O suspeito teria fugido enquanto a ex e o primo foram para o hospital. Na unidade de saúde, eles contaram a história para a Polícia Militar, que iniciou as buscas e encontrou Marcos na zona rural de Itapuranga.