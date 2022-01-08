Influencer é criticada após gravar vídeo dançando ao lado da mãe no hospital

Ste falou que a mãe lutava há um ano contra um câncer e passou por altos e baixos Crédito: Reprodução @Ste_mecco

A influencer Ste Mecco, 19, tem sido alvo de ataques nas redes sociais após compartilhar um vídeo para o TikTok dançando ao lado do leito da mãe em um hospital. Nesta quinta (6), ela usou redes sociais para explicar que gravou o vídeo da mãe ainda viva, no dia 30 de dezembro.

Ste falou que a mãe lutava há um ano contra um câncer e passou por altos e baixos. Segundo ela, a mãe era sua maior incentivadora e, antes de gravar para publicar no TikTok, pediu e ela autorizou.

"Nunca imaginei que ela faleceria no dia seguinte. Ela estava consciente, colocamos a música que ela amava para tocar, brincamos com ela, conversamos e, mesmo não falando, ela respondia! Apertava nossa mão, os olhos mesmo fechados lacrimejavam, balançava a cabeça", disse chorando no vídeo publicado nas redes sociais.

Ste falou que gravou o vídeo com ajuda do irmão na esperança de que um dia a mãe pudesse assistir e dizer "passei por isso e agora estou bem". Segundo ela, "infelizmente" a mãe morreu no dia 31 e publicou o vídeo como uma homenagem.

"Nunca imaginei a repercussão... Ela sempre foi uma pessoa otimista, feliz e sempre encarava os problemas sorrindo. Era minha fã número um, gravava comigo, me gravava, me apoiava em tudo. Postei os stories em forma de agradecimento a mulher maravilhosa que ela era e graças ao seu ensinamento e seu incentivo eu estava crescendo", explicou a influencer.

A influenciadora criticou "sites de fofoca" que pegaram o vídeo publicado nos stories fora de ordem e divulgaram que ela comemora visualizações com a mãe morta. Ste publicou mais vídeos no Instagram dançando com a mãe e o irmão dançando, mas desativou os comentários.