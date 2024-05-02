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Gracyanne rebate crítica após término com Belo

Gracyanne Barbosa, 40, fez um desabafo ao rebater uma crítica após a sua separação com Belo, 50.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 10:49

Gracyanne Barbosa, 40, fez um desabafo ao rebater uma crítica após a sua separação com Belo, 50. A musa fitness afirmou que está triste, porém não há espaço para sofrimento.
No Instagram, ela compartilhou um vídeo de pole dance e acabou chamando atenção o comentário de um seguidor. Nas imagens, Gracyanne apareceu fazendo uma dança, e, então, o seguidor afirmou: "Está sofrendo pra c*******, coitada", disse ele.
A musa fitness respondeu o seguidor dando um desabafo sobre seus sentimentos. "Estou triste, mas não sofrendo", explicou ela. Ela continuou e disse: "Não me permitiria isso, afinal todos os dias Deus me presenteia com a dádiva de abrir os olhos e ter mais um dia".
Belo e Gracyanne Barbosa se separaram
Belo e Gracyanne Barbosa se separaram Crédito: Reprodução/Instagram
Ela já havia rebatido críticas sobre o pole dance. "Alguém postou que eu estava fazendo pole e muita gente comentou: Aí, você não estava triste?'. Gente, juro por Deus, eu posso estar triste, eu estou num momento difícil, mas eu nunca vou deixar me abater".

Separação

Belo e Gracyanne não formam mais um casal após 15 anos de relacionamento. O colunista Lucas Pasin descobriu, com exclusividade, que os dois colocaram um fim definitivo na relação há mais de 8 meses. O ex-casal já entrou na Justiça com a documentação para a separação.
Um dia após a separação vir à tona, Belo chorou ao cantar a música "Reinventar" durante primeiro show da turnê de reencontro do Soweto e, em seguida, desabafou em entrevista ao Multishow. "É uma emoção muito grande, né? Eu estou passando pelo momento também, um momento complicado, um momento muito difícil".
Na entrevista, Belo revelou que só compareceu ao show no Allianz Parque porque ama seu trabalho. "E lógico que estou aqui porque eu amo a arte e não deixaria de entregar isso para o meu público, que é o que eu faço desde criança, apesar de qualquer adversidade, apesar de qualquer coisa que eu esteja passando".
Após choro de Belo, Gracy mostrou que seguiu sua rotina de treinos. Na manhã deste sábado (20), a musa fitness mostrou que fez o seu cardio em jejum no quarto de sua casa. Posteriormente, ela publicou stories almoçando uma de suas famosas marmitas fitness e terminou a tarde na aula de pole dance. De noite, foi fotografada saindo de uma academia.

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