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Gkay diz sofrer xenofobia de marcas que não a contratam para trabalhos de moda

Influenciadora argumentou ter ouvido comentários sobre ‘não ser elegante como as outras’ ou ‘não ser chique’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 08:32

Gessica Kayane ou Gkay: como vai ser o ano da influenciadora em 2023?
Gkay disse sofrer xenofobia de marcas que não a contratam para trabalhos de moda Crédito: Personare
A influenciadora Gkay disse sofrer xenofobia de marcas que não a contratam para trabalhos de moda. Em uma publicação feita nos stories do Instagram, ela questionou o fato de ter reconhecimento no mercado da moda no exterior, mas não ser contratada no Brasil.
Na ocasião, a influenciadora repercutiu uma postagem que dizia sobre "ser você mesma". Ela argumentou já ter ouvido comentários sobre "não segurar o look", "não ser chique" e "não ser tão elegante como as outras".
"Xenofobia disfarçada", escreveu Gkay. "Já pararam para pensar sobre por que nenhuma marca daqui me contratar para trabalhos de moda, mesmo eu batendo recordes lá fora, mesmo eu sendo reconhecida, mesmo eu estudando inglês todos os dias para passar uma mensagem legal?", questionou.
A influenciadora afirmou que não vai mudar "a essência só para entrar em um grupo seleto que precisa que você seja exatamente o que eles querem para se encaixar no mundo deles". "Dispenso e escolho ser eu", disse.
Em julho, Gkay esteve entre as personalidades mais influentes da Semana de Moda em Paris pela segunda vez consecutiva. "Quando acontece uma coisa desse tamanho, passa um filme na minha cabeça, da minha trajetória, da menina de Solânea (Paraíba) que só tinha sonhos e foi", comemorou ela na ocasião.

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