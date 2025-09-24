Famosos

Gabriela Duarte se desculpa após repostar vídeo chamando Caetano, Gil e Chico de decadentes

Atriz é confrontada por internautas e diz que republicou sem querer: 'Questão geracional'

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 09:04

A atriz Gabriela Duarte Crédito: Gabo Morales/Folhapress

Gabriela Duarte, 51, se retratou nas redes sociais nesta terça-feira (23) após republicar um vídeo no Instagram que chamava Gilberto Gil, Caetano Veloso e Chico Buarque de "exército de artistas decadentes".

Chico Buarque, Caetano Veloso e Djavan participaram de ato contra a PEC da Blindagem Crédito: Antonio Lacerda/EFE/Folhapress

A atriz afirmou nunca ter visto o vídeo e apertado o botão de republicar sem querer. A nova função da rede social, implantada há um mês, realmente tem confundido usuários. Para republicar, no entanto, é preciso ao menos ter acessado a publicação original.

O vídeo republicado por Gabriela afirmava que os artistas receberam dinheiro público para tocar na manifestação contra a PEC da Blindagem no último domingo (21), no Rio de Janeiro.

Além do trio, se apresentaram no ato Djavan, Paulinho da Viola, Lenine, Ivan Lins, Geraldo Azevedo, Maria Gadu, Frejat, Marina Sena, Jorge Vercillo e o grupo Os Garotin. Caetano foi o condutor do ato -e Paula Lavigne, sua mulher, uma das organizadoras. Nenhum dos artistas recebeu remuneração.

Após a repercussão do caso, Gabriela Duarte apagou as repostagens e fez um vídeo se explicando. "Hoje aconteceu uma das coisas mais loucas que eu já vivi. Agora estou entendendo que eu repostei uma coisa de política. Estou muito chocada, eu não repostei nada daquilo. Acho que foi uma questão geracional. Apertei um botão que eu nem sabia que estava apertando", falou a atriz.

Ainda no vídeo, ela diz que "isso não é um pedido de desculpas", mas depois volta atrás: "Se tiver que pedir desculpas eu peço também. Errei. Acho que nos meus 51 anos não sei mexer com essa questão do digital, do Instagram", diz.

"Nunca falei de política nas minhas redes, não ia ser assim que eu ia me expor, e muito menos falando mal de pessoas que admiro profundamente", completou.

Este vídeo pode te interessar