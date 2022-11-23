Felipe Neto explica recusa a convite para Copa do Catar: ‘Achei melhor ficar por aqui’

O youtuber Felipe Neto Crédito: Instagram/@felipeneto

Felipe Neto justificou porque recusou convite para ir para a Copa do Catar com "tudo pago". De acordo com o influenciador, que é torcedor do Botafogo e sempre disse ser apaixonado por futebol, as questões envolvendo os direitos das mulheres, a comunidade LGBT e outros temas provocaram a negativa ao convite

"Fui convidado para ir ao Catar assistir a todos os jogos que eu quisesse, com tudo pago, e eu neguei. Não tenho nada contra quem foi, é uma questão minha. Não posso lutar tanto pelas questões de direitos humanos, por todas as pautas e lutas que eu luto aqui no Brasil e ir para um país como o Catar fazer festa. Isso acabou falando mais alto e eu achei melhor ficar por aqui", disse Felipe Neto na conta que mantém no Instagram.