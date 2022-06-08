Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Streaming

'Fargo' terá elenco de peso em sua quinta temporada

Jon Hamm, Jennifer Jason Leigh e Juno Temple serão os protagonistas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 10:54

A atriz Juno Temple
A atriz Juno Temple Crédito: Instagram/@junotemple
A quinta temporada da série "Fargo" vai contar com grandes novidades no elenco. A atriz Juno Temple, de "Ted Lasso", além de Jon Hamm e Jennifer Jason Leigh serão os protagonistas da nova leva de episódios do FX criada por Noah Hawley.
Data de lançamento e mais detalhes do que vai acontecer nos episódios estão sendo mantidos sob sigilo pela emissora, que só divulgou o nome dos novos personagens: Dot para Temple, Roy para Hamm e Lorraine para Leigh.
A quinta temporada será ambientada em 2019, de acordo com o padrão da série de temporadas alternadas definidas no passado recente com as que ocorreram mais cedo. O mote da nova temporada diz: "Quando um sequestro não é um sequestro, e se sua esposa não for sua?".
Temple atualmente estrela as produções "The Offer", na Paramount +, e "Ted Lasso", da Apple TV +, pela qual recebeu uma indicação ao Emmy em 2021. Hamm pode ser visto no novo "Top Gun: Maverick".
Já Leigh participou de quatro temporadas de "Atypical", da Netflix, e é a protagonista da segunda temporada de "Hunters", série do Prime Video cuja data de lançamento ainda não foi confirmada.

Veja Também

Com Rodrigo Faro, filme sobre Silvio Santos será filmado no 2º semestre

"Jurassic Park": onde ver os filmes da franquia até "Jurassic World: Domínio"

'Wednesday', série sobre Wandinha Addams, ganha prévia com Mãozinha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Streaming
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 
Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados