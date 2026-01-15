Famosos

Fafá de Belém aciona justiça após ser atacada nas redes sociais

Em nota, os advogados afirmam que, além da representação criminal, já foram adotadas medidas para identificar os responsáveis

Fafá de Belém Crédito: Reprodução/Instagram/@fafadbelem/@_aryannealmeida

A cantora Fafá de Belém, 69, informou nesta quarta-feira (14) que a sua assessoria jurídica formalizou uma notícia-crime para que autoridades apurem a "circulação recente de conteúdos ofensivos, falsos e difamatórios" envolvendo o nome da artista nas redes sociais.

Em nota, os advogados afirmam que, além da representação criminal, já foram adotadas medidas para identificar os responsáveis pelas publicações e garantir a preservação de evidências digitais.

"As imputações que motivaram as medidas não possuem qualquer respaldo fático ou jurídico, e as ameaças e conteúdos caluniosos e difamatórios atingem diretamente a honra e a imagem de Fafá de Belém e de pessoas da sua família. Por essa razão, todas as ocorrências estão sendo encaminhadas às autoridades competentes, e novos ataques serão objeto de ações imediatas", diz a nota publicada no Instagram da cantora.

O comunicado não detalha quais conteúdos motivaram a iniciativa. Mas, nos últimos dias, Fafá tem sido mencionada em publicações de teor agressivo associadas, após declarações públicas em que se posicionou sobre temas como o aborto.

A defesa sustenta que as acusações não têm qualquer respaldo fático ou jurídico e diz que as ameaças e mensagens caluniosas atingem a honra e a imagem da cantora e de familiares.

Ainda segundo a assessoria, os registros estão sendo encaminhados às autoridades competentes, e eventuais novos ataques deverão ser tratados com ações imediatas.

