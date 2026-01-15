Fafá de Belém aciona justiça após ser atacada nas redes sociais

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 17:04
A cantora Fafá de Belém, 69, informou nesta quarta-feira (14) que a sua assessoria jurídica formalizou uma notícia-crime para que autoridades apurem a "circulação recente de conteúdos ofensivos, falsos e difamatórios" envolvendo o nome da artista nas redes sociais.
Em nota, os advogados afirmam que, além da representação criminal, já foram adotadas medidas para identificar os responsáveis pelas publicações e garantir a preservação de evidências digitais.
"As imputações que motivaram as medidas não possuem qualquer respaldo fático ou jurídico, e as ameaças e conteúdos caluniosos e difamatórios atingem diretamente a honra e a imagem de Fafá de Belém e de pessoas da sua família. Por essa razão, todas as ocorrências estão sendo encaminhadas às autoridades competentes, e novos ataques serão objeto de ações imediatas", diz a nota publicada no Instagram da cantora.
O comunicado não detalha quais conteúdos motivaram a iniciativa. Mas, nos últimos dias, Fafá tem sido mencionada em publicações de teor agressivo associadas, após declarações públicas em que se posicionou sobre temas como o aborto.
A defesa sustenta que as acusações não têm qualquer respaldo fático ou jurídico e diz que as ameaças e mensagens caluniosas atingem a honra e a imagem da cantora e de familiares.
Ainda segundo a assessoria, os registros estão sendo encaminhados às autoridades competentes, e eventuais novos ataques deverão ser tratados com ações imediatas.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta