Fábio Arruda será velado em SP; consultor foi encontrado morto em casa

O consultor de etiqueta Fabio Arruda durante evento em São Paulo Crédito: Ronny Santos/Ronny Santos - 7.mai.2022/Folhapress

O corpo de Fábio Arruda será velado neste domingo (8), no Funeral Home, na região central de São Paulo.

A cerimônia de despedida será das 18h às 22h. De acordo com a Globo, a cremação está prevista para ocorrer no Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

Fábio Arruda morreu no sábado (7). A informação foi confirmada à reportagem pela Polícia Civil de São Paulo.

Arruda foi internado em caráter de urgência na terça-feira (3) após os resultados de exames médicos. O famoso foi submetido a um procedimento cirúrgico e ficou hospitalizado até a quinta-feira (5), quando teve alta.

Ele foi encontrado caído em casa no início da tarde por uma funcionária que chamou o SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.