Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Fábio Arruda será velado em SP; consultor foi encontrado morto em casa

Desde os anos 2000, ele dava dicas de comportamento em programas de diversas emissoras
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 09:54

O consultor de etiqueta Fabio Arruda durante evento em São Paulo
O consultor de etiqueta Fabio Arruda durante evento em São Paulo Crédito: Ronny Santos/Ronny Santos - 7.mai.2022/Folhapress
O corpo de Fábio Arruda será velado neste domingo (8), no Funeral Home, na região central de São Paulo.
A cerimônia de despedida será das 18h às 22h. De acordo com a Globo, a cremação está prevista para ocorrer no Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.
Fábio Arruda morreu no sábado (7). A informação foi confirmada à reportagem pela Polícia Civil de São Paulo.
Arruda foi internado em caráter de urgência na terça-feira (3) após os resultados de exames médicos. O famoso foi submetido a um procedimento cirúrgico e ficou hospitalizado até a quinta-feira (5), quando teve alta.
Ele foi encontrado caído em casa no início da tarde por uma funcionária que chamou o SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
O caso é investigado pelo 27º DP de São Paulo, inicialmente como morte natural. O corpo do apresentador passou por exames necroscópicos para determinar a causa da morte, que não foi divulgada.

Veja Também

Virginia anuncia nascimento de José Leonardo, terceiro filho com Zé Felipe

Nicolas Prattes revela que ele e Sabrina Sato estão noivos: 'Parceira da minha vida'

Habeas corpus de Deolane Bezerra não foi julgado; ela continua presa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Luto Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aliado de ACM Neto, deputado Paulo Azi (União Brasil-BA) será o relator da PEC 6x1
Fim da escala 6x1: votação de PEC é adiada após oposição pedir vista
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas de quiche de vegetais fáceis e deliciosas
Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados