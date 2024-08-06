Ex-Ken humano vira frentista após desistir de transformação: 'Descobri identidade'

Filipe Máximo Dias de Oliveira, conhecido como Mr. Adam, maquiado como Ken Humano Crédito: Reprodução Instagram felipe__adam

Conhecido como Ken humano, Filipe Máximo, 20, afirma que desistiu de se caracterizar como o personagem de Barbie e que agora "prioriza o trabalho". Ex-ajudante de pedreiro, atualmente trabalha em Diadema (SP) como frentista de posto.

"Não me caracterizo mais como Ken porque eu descobri a minha identidade, o amor próprio e a minha autoestima. Essa fase já passou", diz em papo com a Folha de S.Paulo.

Segundo ele, que conta se considerar "uma fênix", nenhum de seus colegas frentistas sabe de seu histórico. Pelas redes sociais, ele costumava mostrar sua caracterização.

"Prefiro priorizar o trabalho, afinal, quando as pessoas descobrem, acabam tendo um tratamento diferente comigo", comenta.

"O trabalho como frentista é uma oportunidade que sempre quis ter para poder conquistar o mínimo e o básico para sobreviver e ter paz que se perdeu após a separação dos meus pais", completa o frentista.

Apesar disso, Máximo afirma que tem como sonho ser modelo de passarela ou virar comissário de bordo, e avalia que não tem motivos para se envergonhar da fase Ken humano.