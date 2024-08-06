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Mundo da Barbie

Ex-Ken humano vira frentista após desistir de transformação: 'Descobri identidade'

Filipe Máximo afirma que ainda não contou aos colegas do posto o que ele faz
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Agosto de 2024 às 13:43

Filipe Máximo Dias de Oliveira, conhecido como Mr. Adam, maquiado como Ken Humano
Filipe Máximo Dias de Oliveira, conhecido como Mr. Adam, maquiado como Ken Humano Crédito: Reprodução Instagram felipe__adam
Conhecido como Ken humano, Filipe Máximo, 20, afirma que desistiu de se caracterizar como o personagem de Barbie e que agora "prioriza o trabalho". Ex-ajudante de pedreiro, atualmente trabalha em Diadema (SP) como frentista de posto.
"Não me caracterizo mais como Ken porque eu descobri a minha identidade, o amor próprio e a minha autoestima. Essa fase já passou", diz em papo com a Folha de S.Paulo.
Segundo ele, que conta se considerar "uma fênix", nenhum de seus colegas frentistas sabe de seu histórico. Pelas redes sociais, ele costumava mostrar sua caracterização.
"Prefiro priorizar o trabalho, afinal, quando as pessoas descobrem, acabam tendo um tratamento diferente comigo", comenta.
"O trabalho como frentista é uma oportunidade que sempre quis ter para poder conquistar o mínimo e o básico para sobreviver e ter paz que se perdeu após a separação dos meus pais", completa o frentista.
Apesar disso, Máximo afirma que tem como sonho ser modelo de passarela ou virar comissário de bordo, e avalia que não tem motivos para se envergonhar da fase Ken humano.
"Pelo contrário, me orgulho demais. Amo a minha história, pois ela contribuiu para eu ser o homem que me tornei hoje."

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