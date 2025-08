Retorno

Edu Guedes volta à TV ao lado de Ana Hickmann após cirurgia no pâncreas

Apresentador retornou nesta terça (5) ao comando do programa Fica com a Gente. "Não é só uma volta. É um recomeço", disse

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 11:52

Edu Guedes voltou à TV nesta terça (5) Crédito: Instagram/@eduguedesoficial

Um mês após passar por uma delicada cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas, Edu Guedes está de volta à televisão.>

O apresentador retornou nesta terça-feira (5) ao comando do programa Fica com a Gente, na RedeTV. "Não é só uma volta. É um recomeço", escreveu o chef de cozinha em uma publicação nas redes sociais. Na legenda, ele reforçou o sentimento de gratidão e entusiasmo com o momento especial. "Cozinhando, sorrindo, vivendo. E com vocês ao meu lado. Estou muito feliz!", disse.>

A esposa do apresentador, Ana Hickmann, esteve presente. "Bom dia! Será que estou feliz? nesta terça-feira completa um mês da cirurgia do Edu! E eu acompanharei ele na volta do programa", escreveu a famosa antes de entrar no ar ao lado do marido.>

Edu Guedes revelou que teve medo da morte. Em entrevista à Sônia Abrão, o apresentador relembrou os momentos mais difíceis. >

"Parecia que eu estava indo pra uma guerra, eu tinha que vencer aquela primeira guerra, aí depois a segunda cirurgia, a mesma coisa, eu tinha que vencer aquela cirurgia, eu tinha que voltar pra casa, aí a terceira da mesma forma, e a maior delas foi a mais difícil, a do pâncreas, seria mais difícil, porque quando voltei pra UTI, eu estava sentindo muita dor, e eu não conseguia respirar, me faltava ar, eu fiquei com o respirador.">

