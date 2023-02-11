Drake é chamado a prestar depoimento no julgamento sobre assassinato de rapper

O rapper Drake Crédito: Instagram/@champagnepapi

Drake deve prestar depoimento no julgamento sobre o assassinato do rapper XXXTentacion, por causa de um desentendimento entre os dois no passado. As informações são do site Unilad, que revelou que a participação do rapper na audiência, marcada para o dia 24 de fevereiro, será por videoconferência.

De acordo com o The New York Post, Aubrey Drake Graham, nome verdadeiro do rapper canadense, foi chamado após os advogados de defesa dos três suspeitos levantarem a possibilidade de seu envolvimento no crime.

Foi alegado pela defesa dos réus que os investigadores não analisaram a rivalidade entre os dois artistas, já que em 2017 Tentacion acusou Drake de plagiar a música Look at Me!. Houve troca de farpas, incluindo um storie onde XXX diz que poderia ser assassinado por Drake.

XXXTentacion perdeu a vida aos 20 anos Crédito: Reprodução/YouTube/XXXTentacion