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Do candomblé, Juju Salimeni sofre intolerância religiosa nas redes sociais

A modelo sofreu diversos ataques após postar em suas redes sociais imagens na casa de sua mãe de santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 17:01

A modelo Juliana Salimeni virou alvo de intolerância religiosa após post em sua rede social
A modelo Juliana Salimeni virou alvo de intolerância religiosa após post em sua rede social Crédito: Instagram/ @jujusalimeni
Juju Salimeni, foi alvo de intolerância religiosa neste domingo (09/10), após publicar em seu Instagram uma sequência de fotos de seu fim de semana na casa de sua mãe de santo. A modelo contou que está no candomblé há mais de vinte anos, porém ainda não tinha compartilhado no feed mais detalhes de sua fé.
"Esse é meu ponto fraco! Eu não tolero intolerância religiosa, porque eu já sofri de uma forma que me deixou até doente a uns dez anos atrás então isso é inadmissível. Hoje em dia intolerância religiosa é crime, então você não pode sair falando de forma pejorativa", disse a modelo em seus stories.
A postagem já possui mais de 12 mil comentários. A maioria das falas preconceituosa usavam versículos da Bíblia para criticar a crença da modelo, além de muitos "deixando de seguir' ou "tá repreendido". Em resposta, outros seguidores responderam os comentários lembrando que intolerância religiosa é crime e mostraram apoio a Juju. 

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