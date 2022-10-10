Do candomblé, Juju Salimeni sofre intolerância religiosa nas redes sociais

Juju Salimeni, foi alvo de intolerância religiosa neste domingo (09/10), após publicar em seu Instagram uma sequência de fotos de seu fim de semana na casa de sua mãe de santo. A modelo contou que está no candomblé há mais de vinte anos, porém ainda não tinha compartilhado no feed mais detalhes de sua fé.
"Esse é meu ponto fraco! Eu não tolero intolerância religiosa, porque eu já sofri de uma forma que me deixou até doente a uns dez anos atrás então isso é inadmissível. Hoje em dia intolerância religiosa é crime, então você não pode sair falando de forma pejorativa", disse a modelo em seus stories.
A postagem já possui mais de 12 mil comentários. A maioria das falas preconceituosa usavam versículos da Bíblia para criticar a crença da modelo, além de muitos "deixando de seguir' ou "tá repreendido". Em resposta, outros seguidores responderam os comentários lembrando que intolerância religiosa é crime e mostraram apoio a Juju.