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Brasil

Depois de Madonna, prefeito do Rio quer U2 em show gratuito na cidade

Tiktoker questionou Eduardo Paes sobre 'dinheiro do povo' em eventos de grande porte: 'Vamos continuar botando porque vale a pena'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 13:49

Eduardo Paes fala sobre intenção de fazer outro show da Madonna em 2025
Eduardo Paes fala sobre intenção de fazer outro show da Madonna em 2025 Crédito: Reprodução
Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) foi questionado sobre o fato de "colocar dinheiro do povo" em eventos de grande proporções pela cidade, como no último show da cantora Madonna, em Copacabana. O vídeo da abordagem tem viralizado nas redes sociais.
Ao ser indagado pelo tiktoker Giovanni Fisciletti, que também é pré-candidato a vereador no Rio pelo Partido Novo, o político rebateu e disse que vai "continuar botando" incentivo em apresentações como a da Rainha do Pop. E ainda prometeu que trará a artista mais uma vez.
A resposta a Fisciletti foi dada após ele perguntar a Paes sobre reformas em escolas e hospitais; "se não seria melhor investir mais" nesses setores do que no entretenimento. "Não, as coisas não são excludentes. Dá para fazer tudo. Vamos fazer mais show da Madonna ano que vem". O influenciador quer saber se vai ser "com o dinheiro do povo de novo". Paes diz que sim, já que o retorno financeiro compensa. Ele ainda afirma que agora quer trazer o U2.
Questionado sobre supostos atos de corrupção em obras de seu mandato, Paes se defendeu: "Vamos trabalhar para não ter, mas o problema é o seguinte: estamos inaugurando muito e ainda tem muita obra para entregar, é só o começo", completou.
Outra questão rebatida pelo prefeito foi o fato de ter anunciado que havia mais de 1 milhão de pessoas na apresentação de Madonna, ocorrida na cidade em 4 de maio.
Uma estimativa do Datafolha apontou que o espaço onde aconteceu o show, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, comportava no máximo 875 mil pessoas, isto é, pouco mais da metade do público de 1,6 milhão que a Riotur, órgão de turismo da prefeitura, estimou ter assistido à apresentação.

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