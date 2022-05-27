De Xuxa a Sabrina Sato, celebridades fazem homenagens a Ivete Sangalo

A cantora Ivete Sangalo comemora 50 anos Crédito: Reprodução/Instagram @ivetesangalo

Ivete Sangalo comemora seu aniversário de 50 anos nesta sexta-feira (27) e está recebendo diversas homenagens nas redes sociais. Famosos amigos da cantora não deixaram a data passar batida e publicaram fotos relembrando momentos com a artista.

Xuxa, 59, homenageou a amiga assim que deu meia-noite. "Como eu gostaria de estar mais perto de você, Veveta. Não só no seu aniversário, mas em todos os momentos. Você me faz tão bem, e adoro poder dizer que você é uma pessoa muito especial para mim", escreveu.

A apresentadora Fernanda Gentil, 35, também publicou fotos com Ivete. "Hoje essa rainha faz 50 anos e eu estou aqui lembrando da minha primeira vez no trio dela no Carnaval em Salvador", começou ela no longo texto de homenagem. A atriz Fabiana Karla, 46, não ficou de fora e desejou que a vida da cantora seja sempre "uma festa".

Preta Gil, 47, também parabenizou a artista pelos 50 anos "bem vividos". "Não me canso de dizer o quanto você é importante para mim, o quanto você foi fundamental para construção da minha carreira e o quanto você é fundamental para construção do meu caráter", escreveu.

Sabrina Sato, 41, publicou fotos de Ivete com Zoe, sua filha, e homenageou a cantora. "Ela é a Rainha dos nossos corações. Ela ilumina e encanta por onde passa. Ivete é unanime, não tem quem não ame, quem não queira estar perto", escreveu.