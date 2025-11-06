Famosos

Cristiano Ronaldo revela planos de casamento com Georgina após ganhar Copa de 2026

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 19:47

Cristiano Ronaldo e sua companheira Georgina Rodríguez Crédito: Reprodução/Instagram @cristiano

Cristiano Ronaldo compartilhou detalhes sobre seu noivado com Georgina Rodríguez e os planos para o casamento. Em entrevista ao podcast Uncensored, que foi ao ar nesta quinta-feira (6), o jogador de futebol falou que eles ainda não marcaram a data ou começaram os preparativos para cerimônia.

O português revelou que, embora o relacionamento de 9 anos tenha evoluído ao longo dos anos com um noivado anunciado em agosto, o grande passo oficial só acontecerá após a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. "Planejamos para depois da Copa do Mundo, com o troféu", disse.

Cristiano planeja que o casamento aconteça logo após o término do torneio, com um toque mais privado, respeitando o desejo de Georgina por uma cerimônia discreta. "Ela não gosta de grandes festas, prefere algo mais íntimo", disse ele.

Sobre o pedido de casamento, Ronaldo explicou que não foi algo planejado, mas que aconteceu de forma natural. "Ela me pediu um anel, pois sempre sonhou ter um diamante. Eu procurei muito até encontrar o ideal, e quando minhas filhas acordaram e perguntaram se eu iria dar o anel para a mamãe, eu senti que era o momento certo", contou ele.

Cristiano e Georgina tiveram três filhos juntos. Os dois, que estão juntos desde 2016, quando ele jogava pelo Real Madrid e ela trabalhava na Gucci.