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Luto nas artes

Corpo de Zé Celso é cremado após impasse jurídico atrasar liberação

A cremação era um desejo do artista, que morreu aos 86 anos após um incêndio tomar conta de seu apartamento em São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 14:13

Após um impasse jurídico que atrasou a liberação, o corpo de Zé Celso será cremado em Itapecerica da Serra nesta sexta-feira (7). O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) e Helena, sobrinha do dramaturgo, conseguiram a autorização para o procedimento.
A cremação era um desejo de Zé Celso Martinez, que morreu aos 86 anos após um incêndio tomar conta de seu apartamento em São Paulo. Com queimaduras em 53% do corpo, ele ficou internado na UTI do Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos.
O diretor, ator, dramaturgo e encenador brasileiro, Zé Celso foi homenageado no Festival de Cenas Teatrais de Santos (FESCETE), em 2023
Zé Celso morreu aos 86 anos após um incêndio tomar conta de seu apartamento em São Paulo Crédito: Photo Premium/Folhapress
Em conversa com a reportagem na tarde de quinta-feira (6), Suplicy contou que esteve no IML para providenciar a autorização da cremação. No entanto, a equipe de Zé Celso explicou que o impasse ocorreu porque a juíza responsável pelo caso encerrou o expediente antes de conceder a liberação.
O corpo de Zé Celso foi velado madrugada adentro no Teatro Oficina, aberto ao público e com direito a uma live no Instagram. Além disso, um telão foi montado na rua para a transmissão do rito, que festejou a vida do artista que revolucionou as artes cênicas no Brasil.
O corpo do artista chegou ao local por volta das 23h, e os presentes entoavam músicas e gritavam "Viva Zé". O marido, Marcelo Drummond, liderava o cortejo na frente do carro.
O velório ficou aberto ao público até as 9h. Em seguida, a família do artista esteve em uma cerimônia reservada, programada para ocorrer até as 11h.

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