Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sobrevivente

Conrado, dupla de Aleksandro, recebe alta da UTI um mês após acidente

Cantor continuará tratamento em quarto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 10:45

Cantor Conrado
Cantor Conrado Crédito: Reprodução @conradocea
O cantor Conrado, dupla do sertanejo Aleksandro, que perdeu a vida após um acidente, teve alta um mês após o ocorrido. Agora, ele permanecerá com tratamento num quarto da enfermaria.
Em mensagem pelas redes sociais, foi ele mesmo quem contou a novidade. "Mais um passo dado e os planos de Deus são muito maiores que os meus! Após um mês ainda tenho meus momentos particulares de luto, que vou compartilhar com vocês assim que me recuperar e ter alta definitiva", postou.
O ACIDENTE
Na manhã do dia 7 de maio de 2022, o ônibus da dupla sofreu um acidente na rodovia Régis Bittencourt, próximo à cidade de Miracatu (SP). Conrado sobreviveu ao acidente de ônibus que deixou seis mortos, entre eles seu parceiro de dupla Aleksandro, e 11 feridos.
Assim que foi socorrido, o cantor aparentemente apresentava ferimentos leves, mas passou por vários exames e precisou de uma cirurgia de urgência para controle de sangramento e correção cirúrgica de fratura na bacia.
Os cantores e a equipe haviam saído de Tijucas do Sul, Paraná, onde a dupla fez um show na noite anterior, e seguia com destino para São Pedro (SP) para mais uma apresentação naquele final de semana. De acordo com a Polícia Federal Rodoviária, o pneu esquerdo estourou e o motorista perdeu o controle do veículo, que acabou tombando no canteiro central da pista.

Veja Também

Conrado, da dupla com Aleksandro, passa por nova cirurgia e continua na UTI

Morre Aleksandro, da dupla sertaneja com Conrado, em acidente de ônibus

Paulo Gustavo ganha homenagem em nova temporada de 'Vai que Cola'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Saúde Sertanejo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rei Charles 3º diz que situação do mundo hoje teria 'perturbado profundamente' Elizabeth 2ª
21.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Jardim do Palacete de São Bento, Portugal.
Lula chega a Portugal e trata de imigração com premiê e presidente
Imagem de destaque
Tons de marrom: veja como eles têm ganhado força na arquitetura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados