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Crime

Cissa Guimarães se diz aliviada após condenados por morte de filho se entregarem

Apresentadora desabafou sobre o ocorrido nas redes sociais: "Justiça foi feita"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Setembro de 2023 às 10:31

Na manhã desta quinta-feira (14), a atriz Cissa Guimarães celebrou a prisão dos dois condenados pela morte de seu filho Rafael Mascarenhas. Após 13 anos, a artista expressou seu alívio e gratidão pelo desfecho do caso que tanto a angustiou, em entrevista à Globo, que foi replicada nas redes sociais.
Cissa Guimarães vai apresentar Sem Censura na TV Brasil
Cissa Guimarães se diz aliviada após condenados por morte de filho se entregarem Crédito: Instagram@cissaguimaraes
"Sinto-me aliviada porque a justiça foi feita. Só Deus sabe o que eu passei nesses 13 anos com medo de que a impunidade prevalecesse. Ela não prevaleceu. Essa vitória não é apenas minha ou da minha família, mas de todos nós, da sociedade brasileira, contra a impunidade", declarou ela.
"Agora, finalmente, sinto-me em paz. Saio mais forte desse processo que me causou a maior dor do mundo. Salve Rafael, salve Rafael e salve a justiça que foi feita. Muito obrigada a todos", completou.
Na noite desta quarta-feira (13), Roberto e Rafael Bussamra se entregaram às autoridades na Vara de Execuções Penais após uma decisão judicial pedir o retorno dos dois à prisão. Rafael cumprirá sua pena por ter atropelado Mascarenhas em uma área que estava fechada para carros, enquanto seu pai, Roberto, foi condenado por corromper policiais militares presentes no local do incidente.
Rafael, inicialmente condenado a 12 anos e nove meses, cumprirá três anos e seis meses por homicídio culposo, sem intenção de matar. Por sua vez, seu pai inicialmente condenado a oito anos e 11 meses, cumprirá três anos e 10 meses por corrupção, com regime de cumprimento semiaberto determinado pela Justiça.
O acidente ocorreu em 2010 no Túnel Acústico, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, em uma área fechada para o tráfego de veículos. Mascarenhas, que andava de skate no local, foi atropelado.

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