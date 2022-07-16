Cintia Dicker diz que gravidez com Pedro Scooby não foi planejada

Cintia Dicker e Pedro Scooby anunciam gravidez Crédito: Instagram/@pedroscooby

Grávida do primeiro filho com o surfista Pedro Scooby, 33, a modelo Cintia Dicker, 35, revelou em entrevista à revista Glamour que a gestação não foi planejada. De acordo com ela, aconteceu num momento em que ambos não esperavam.

"Eu não esperava engravidar. Não pensei que fosse tão fácil e tão rápido, até porque eu não tomava anticoncepcional há muito tempo e nunca rolou. Mas acho que o período de três meses que o Pedro passou no Big Brother Brasil deixou os 'bichinhos' mais fortes e aconteceu. Não foi planejado, mas agora já é muito amado", disse.

Segundo a modelo, a ideia inicial era deixar tudo em segredo. "A gente nem queria contar, na verdade, só que começou a aparecer muito e eu não estava mais conseguindo sair de casa. Se não fosse por isso ou se estivesse em Portugal, ficaria quietinha", contou.