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Cintia Dicker diz que gravidez com Pedro Scooby não foi planejada

"Eu não esperava engravidar. Não pensei que fosse tão fácil e tão rápido", disse Cintia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Julho de 2022 às 13:29

Cintia Dicker e Pedro Scooby anunciam gravidez
Cintia Dicker e Pedro Scooby anunciam gravidez Crédito: Instagram/@pedroscooby
Grávida do primeiro filho com o surfista Pedro Scooby, 33, a modelo Cintia Dicker, 35, revelou em entrevista à revista Glamour que a gestação não foi planejada. De acordo com ela, aconteceu num momento em que ambos não esperavam.
"Eu não esperava engravidar. Não pensei que fosse tão fácil e tão rápido, até porque eu não tomava anticoncepcional há muito tempo e nunca rolou. Mas acho que o período de três meses que o Pedro passou no Big Brother Brasil deixou os 'bichinhos' mais fortes e aconteceu. Não foi planejado, mas agora já é muito amado", disse.
Segundo a modelo, a ideia inicial era deixar tudo em segredo. "A gente nem queria contar, na verdade, só que começou a aparecer muito e eu não estava mais conseguindo sair de casa. Se não fosse por isso ou se estivesse em Portugal, ficaria quietinha", contou.
O casal está junto desde 2020. Scooby também é pai de Dom e dos gêmeos Bem e Liz, frutos de seu relacionamento com a apresentadora e atriz Luana Piovani, 45, com quem foi casado de 2013 a 2019.

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