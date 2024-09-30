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Cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofre acidente no interior de Minas Gerais

Cantor sertanejo deu entrada em hospital na noite deste sábado (28). O acidente aconteceu quando Zé Neto e o amigo decidiram andar de UTV (veículo 4x4 fechado com uma espécie de "gaiola")
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 08:24

Zé Neto: cantor sertanejo sofre acidente e dá entrada em hospital
Zé Neto: cantor sertanejo sofre acidente e dá entrada em hospital Crédito: Reprodução
O cantor Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, sofreu um acidente doméstico na noite do último sábado (28) em Fronteira, cidade de Minas Gerais. Ele deu entrada em um hospital de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.
Ele deu entrada em um hospital na cidade da cidade por volta das 22h40. Segundo sua esposa, Natália Toscano, Zé Neto teve um corte mais profundo em um acidente, mas que está tudo bem.
Nas redes sociais, Natália contou que o casal estava na casa de um conhecido. O acidente aconteceu quando Zé Neto e o amigo decidiram andar de UTV (veículo 4x4 fechado com uma espécie de "gaiola").
"O Zé acabou passando num buraco e bateu a cabeça numa armação do carro, no ferro do carro, e aí cortou assim e precisou dar ponto", disse a esposa, mostrando a região do corte, acima dos olhos em direção ao meio da cabeça.
Após o acidente, o casal foi até São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, há cerca de 1 hora de distância de Fronteira. No hospital, o cantor também realizou uma tomografia.
"Então, resumidamente, para tranquilizar, foi um acidente de percurso. É normal, acontece", disse Natália, afirmando que foi "só um susto".
Zé Neto ainda não se pronunciou. Nos últimos 40 dias o sertanejo estava em participando da oração fervorosa, um momento que ocorre todas as madrugadas, finalizando neste fim de semana.
A Quaresma de São Miguel Arcanjo, como é chamada a reza, tem sido comandada pelo frei Gilson, a quem o artista tem como amigo. Zé Neto está afastado dos palcos, tratando um quadro de síndrome do pânico.

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