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Caso será investigado

Cantor Ton Ferreira é encontrado morto após 7 dias desaparecido

Artista sertanejo estava desaparecido desde o dia 5 de janeiro, logo após realizar um show na madrugada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Janeiro de 2024 às 11:15

Ton Ferreira começou cedo na música e tinha quase 20 anos de carreira
Ton Ferreira começou cedo na música e tinha quase 20 anos de carreira Crédito: Instagram/ @tonferreiracantor
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Ton Ferreira foi encontrado morto nesta sexta-feira (12) em São José dos Campos, em São Paulo. O artista sertanejo estava desaparecido desde o dia 5 de janeiro, logo após realizar um show na madrugada.
O corpo do músico de 34 anos foi encontrado em um terreno baldio no bairro Cajuru 1, na zona leste da cidade, segundo a Polícia Civil de São José dos Campos. O caso foi registrado como uma morte suspeita e ainda será investigado.
Ton Ferreira foi visto pela última vez na rua Serra da Mantiqueira, no bairro Jardim Anhembi, quando saiu do estabelecimento onde se apresentou para levar o tecladista da sua banda até em casa.
Batizado Everton da Silva Ferreira, Ton Ferreira fez 34 anos no último dia 25 de dezembro e tinha uma carreira de quase 20 anos e começou cedo no meio musical, aos 15. Ele trabalhou com bandas de bailes e duplas, mas nos últimos anos atuou como cantor sertanejo, se apresentando em casas noturnas e eventos particulares.
Ele deixa a mulher, Adriele Stephanie, e quatro filhos.
"Para sempre será a minha vida", escreveu ela numa sequência de postagens nas redes sociais com fotos dela com o artista.
O músico tinha cerca de 39 mil seguidores no Instagram e sua última publicação foi em 5 de janeiro, quando desapareceu. Ele usava o espaço para destacar as apresentações em várias cidades do estado de São Paulo, e lembrar o trabalho com o produtor William Santos, o mesmo de nomes como Maiara e Maraísa e Zé Neto e Cristiano.
Também publicava vídeos praticando esportes como o jiu-jitsu, boxe a capoeira. Seu professor, Gilson Almeida, também lamentou a morte nas redes sociais: "Vai com Deus meu parceiro e obrigado por estar comigo no momento mais difícil que passei na minha vida, e valeu pela força que você fez na época que estive doente."

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