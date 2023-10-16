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Susto

Caio Castro comemora pódio após sofrer acidente na Copa Truck: "Com emoção"

Ator e piloto perdeu o controle do caminhão que estava dirigindo em uma sessão de testes e bateu de frente a um muro de pneus
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 09:31

Caio Castro rebateu pelas redes sociais a polêmica envolvendo seu nome
Caio Castro sofreu um acidente na sessão de testes na Copa Truck Crédito: Reprodução/Instagram @caiocastro
Caio Castro comemorou a terceira colocação na Copa Truck depois de sofrer um acidente na sessão de testes no sábado, 14.
Nas suas redes sociais, o ator compartilhou um vídeo mostrando imagens do incidente e comemorou o esforço da equipe em recuperar o caminhão após a colisão.
"Progresso. Parabéns para minha equipe que em poucas horas colocou o caminhão de pé, em banho de champanhe! P3 com emoção", escreveu.

O acidente

O ator e piloto Caio Castro sofreu um acidente durante uma sessão de testes da Copa Truck no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, próximo a Porto Alegre.
Enquanto dirigia o caminhão número 22 da equipe ASG Motorsport, Castro perdeu o controle ao entrar em alta velocidade em uma curva, ultrapassando um adversário e colidindo frontalmente com um muro de pneus de contenção.
Apesar do impacto, ele saiu ileso e o veículo foi reparado para as provas que ele disputaria no mesmo dia. No mesmo final de semana, Débora Rodrigues e Jaidson Zini também sofreram acidentes, resultando em Rodrigues com uma entorse no joelho e Zini com dores na clavícula, impedindo-os de competir nas etapas subsequentes.

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