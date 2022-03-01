Ousada

Britney Spears posa nua na praia com o noivo, Sam Asghari

Em duas sequências de fotos, a cantora aparece completamente nua deitada na areia e dentro do mar
Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Março de 2022 às 13:48

Britney Spears chega aos 40 anos
Britney Spears compartilhou fotos completamente nua deitada na areia e dentro do mar Crédito: Reuters/Folhapress
Britney Spears, 40, aproveitou a segunda-feira (28) para compartilhar alguns cliques feitos pelo noivo Sam Asghari em uma praia deserta.
Em duas sequências de fotos, a cantora aparece completamente nua deitada na areia e dentro do mar. Ela apenas tapou as partes íntimas com um emojis de diamante.
O descanso da cantora também foi registrado em um vídeo em que está apenas com a parte de baixo do biquíni e tapando os seios com as mãos. Em todas as legendas, Britney foi categórica e colocou apenas emojis de rosas.
Sam Asghari também postou um vídeo nesta segunda beijando a cantora dentro de uma piscina com borda infinita. "Amor de ilha com a leoa", escreveu na legenda, marcando a cantora.
A cantora trabalha agora em um livro autobiográfico e fechou um contrato de US$ 15 milhões (o equivalente a R$ 77 milhões) com a editora Simon & Schuster.
Segundo o "New York Post", esse é um dos maiores acordos feitos para esse tipo de publicação, ficando atrás apenas do assinado por Barack e Michelle Obama em 2017. Na época, o casal teria recebido mais de US$ 60 milhões (R$ 309 milhões) para escrever uma série de livros.

