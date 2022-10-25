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Reality Show

Boninho desmente boatos de celebridades confirmadas no camarote do 'BBB 23'

"Se eu tiver que desmentir algum nome, ou todos os que saem, eu vou ficar maluco", disse o diretor após especulações na internet
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 16:51

O diretor Boninho postou um vídeo dando spoilers de como será a disputa desta semana
O diretor Boninho Crédito: Reprodução/Instagram/@jbboninho
O diretor de televisão Boninho garantiu que tem nenhum famoso confirmado para integrar o elenco do camarote do "Big Brother Brasil 23".
Em suas redes sociais, o diretor afirmou que vai enlouquecer se precisar desmentir todas as vezes que supostos nomes em listas de entrevistas para o reality show forem divulgados. Por isso, foi direto: "Não tem nenhum camarote fechado ainda, porque a gente está pensando quem vamos levar. E se eu tiver que desmentir algum nome, ou todos os que saem, eu vou ficar maluco e essa galera vai ficar 'chuta, chuta, chuta'", afirmou.
Bem-humorado, o diretor de televisão ainda brincou com uma estratégia para não revelar as novidades do reality show: um chapéu anti-spoiler! Cheio de alfinetes, o acessório é inusitado.
"É o meu novo capacete, chiquérrimo. A partir de agora, a menor chance. Esse projeto manda para fora qualquer tentativa de entrar aqui dentro. 'Big Brother' só quando a gente contar", disse.
Boninho tem compartilhado bastidores das seletivas do "Big Brother Brasil 23". Em um vídeo publicado no Instagram, o diretor contou que a equipe estava terminando mais uma rodada de entrevistas com participantes para a equipe pipoca.
"Rodamos bons lugares, bons personagens, gente bacana, pipoca legal e animada", disse ele no vídeo.
Na legenda, Boninho confirmou sobre a escolha e disse que a edição do próximo ano está ganhando forma com os participantes. "Semana incrível, encontrando muita gente bacana e envolvida no jogo. O 'BBB 23' já está ganhando uma carinha boa! Mas é só o começo, tem muita chance de entrar nessa casa!", escreveu.
No entanto, as seletivas ainda não acabaram. Ele disse que há ainda procura a ser feita por pessoas para integrar a equipe de pessoas desconhecidas do programa. "Não paramos por aqui não. Vai ter mais coisa, vamos continuar pesquisando, gente para olhar. Estou bem satisfeito com quem está aqui, acho que vocês vão gostar também. Tem boas surpresas", afirmou.
Na semana anterior, o diretor já havia mostrado uma seletiva para integrar o elenco do reality show. Boninho ainda brincou que a vida de pipoca não é "fácil".

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