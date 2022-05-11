Atriz de 'Doutor Estranho' e marido são condenados por abuso sexual

A atriz Zara Phythian esteve no filme Doutor Estranho (2016). Crédito: Divulgação

A atriz Zara Phythian, 38, e seu marido, Victor Marke, 59, foram considerados culpados pelo abuso sexual de uma menor de idade e devem receber a sentença em 16 de maio. Segundo os veículos Metro e BBC, o casal começou a abusar da vítima quando ela tinha 13 anos.

Phythian e Marke gerenciam uma academia de artes marciais e cometiam os crimes uma ou duas vezes por mês, fazendo ameaças para que a vítima - que não teve seu nome revelado - não os denunciasse. O primeiro abuso teria acontecido no estabelecimento, quando a atriz deu uma bebida alcoólica para a jovem e perguntou se ela gostaria de jogar "verdade ou desafio".

Segundo relatos ouvidos pelo júri, a atriz, que participou de "Doutor Estranho" (2016), teria então começado a fazer sexo oral no marido e "desafiado" a menina a se juntar a ela. Em seu depoimento, a vítima afirmou que sofreu esse tipo de violência cerca de 20 vezes ao longo dos anos.

Ela ainda descreveu uma tatuagem que a atriz tem em uma região íntima do corpo e disse que o casal chegou a filmar algumas das atividades sexuais praticadas por ela. As ocorrências teriam ocorrido entre os anos de 2005 e 2008.