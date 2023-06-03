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Música

Atrás do palco? Ingressos com 'visão parcial' intrigam fãs de Taylor Swift

O anúncio dos shows de Taylor Swift no Brasil emocionou os fãs da cantora, mas venda de assentos atrás do palco causou revolta em alguns
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Junho de 2023 às 14:24

Taylor Swift recebendo o prêmio iHeartRadio Music, em março de 2023
Taylor Swift recebendo o prêmio iHeartRadio Music, em março de 2023 Crédito: Reuters/Folhapress
O anúncio dos shows de Taylor Swift no Brasil emocionou os fãs da cantora, mas o mapa de assentos causou revolta em alguns. Para os shows em São Paulo, nos dias 25 e 26 de novembro, estará à venda uma categoria de ingressos com "visão parcial". Olhando o mapa, dá para entender o que isso significa: as cadeiras ficam na arquibancada atrás do palco!
O ingresso de visão parcial custa entre R$ 190 (meia-entrada das cadeiras superior norte) e R$ 480 (inteira da cadeira inferior norte).
Nas redes sociais, os fãs também reclamaram da categoria "pista premium", cuja inteira custa R$ 1.050. O motivo das reclamações: a categoria ocupa todo o gramado do Allianz Parque e não existe pista comum.
Na turnê de Taylor Swift nos Estados Unidos, também existem os ingressos "obstructed view" -em português, "visão obstruída". No TikTok, os fãs postam vídeos de sua visão durante o show: só é possível ver a cantora quando ela está na passarela.

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