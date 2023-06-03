Atrás do palco? Ingressos com 'visão parcial' intrigam fãs de Taylor Swift

Taylor Swift recebendo o prêmio iHeartRadio Music, em março de 2023 Crédito: Reuters/Folhapress

O anúncio dos shows de Taylor Swift no Brasil emocionou os fãs da cantora , mas o mapa de assentos causou revolta em alguns. Para os shows em São Paulo, nos dias 25 e 26 de novembro, estará à venda uma categoria de ingressos com "visão parcial". Olhando o mapa, dá para entender o que isso significa: as cadeiras ficam na arquibancada atrás do palco!

O ingresso de visão parcial custa entre R$ 190 (meia-entrada das cadeiras superior norte) e R$ 480 (inteira da cadeira inferior norte).

Nas redes sociais, os fãs também reclamaram da categoria "pista premium", cuja inteira custa R$ 1.050. O motivo das reclamações: a categoria ocupa todo o gramado do Allianz Parque e não existe pista comum.