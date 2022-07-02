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Astrid Fontenelle pede desculpas a Marisa Monte no Instagram: 'Riso não cabia ali'

Apresentadora admite reação inadequada após relato indiscreto de Claudia Raia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Julho de 2022 às 14:23

Astrid Fontenelle pede desculpas a Marisa Monte
Astrid Fontenelle pede desculpas a Marisa Monte Crédito: Keiny Andrade (F)/Folhapress
Astrid Fontenelle usou seu perfil no Instagram neste sábado (2) para se desculpar com Marisa Monte. A cantora teve sua intimidade exposta pela convidada Claudia Raia no Saia Justa da última quarta-feira (29).
A apresentadora e as outras debatedoras do programa gargalharam quando Claudia, em tom de piada, contou que Marisa perdeu a virgindade com o deputado Alexandre Frota (PSDB).
A falta de sororidade das apresentadoras com a cantora foi alvo de críticas na internet. Tanto que Marisa Fonte ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter este sábado.
"Num programa ao vivo a gente nunca sabe como vai reagir", diz Fontenelle nos vídeos postados em sua rede social. Ela segue pedindo desculpas e afirma: "o riso não cabia ali".
Na sexta-feira (1º) Claudia Raia também usou as redes sociais para se desculpar com Marisa Monte: "Errei ao fazer um comentário inadequado e errado da minha parte de uma artista que admiro tanto", disse. E completa: "Fica aqui minha sincera desculpa. Lição aprendida".
Durante o programa, Raia disse que estava cansada de ser sempre associada à Alexandre Frota, com quem já foi casada. Em seguida expôs relações dele com outras artistas, inclusive Marisa Monte.
Na quinta-feira (30), o deputado falou nas redes sociais sobre o ocorrido: "a artista errou ao expor algo íntimo", disse.

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