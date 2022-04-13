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Após vídeo cuspindo pão, fãs de Arthur chamam Lina de "desnecessária"

"Arthur sempre respeitou muito a Lina", comentou perfil oficial do cantor após repercussão do polêmico post de Linn da Quebrada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 09:31

Eliminada do "Big Brother Brasil 22" (Globo) no último domingo (10), a cantora e atriz Linn da Quebrada está sendo criticada nas redes sociais pelos fãs de Arthur Aguiar. Ela publicou um vídeo no Instagram comendo e cuspindo um pedaço de pão, símbolo ligado ao ator.
Linn da Quebrada causou polêmica após postar vídeo em que cospe um pedação de pão
Linn da Quebrada causou polêmica após postar vídeo em que cospe um pedação de pão Crédito: Reprodução
No registro, compartilhado na madrugada desta quarta (13), ela morde o pão e diz "está podre, mofado", antes de tirar o pedaço da boca. "Totalmente desnecessária, a boa samaritana dentro do programa agora está nessa, me orgulho em dizer nunca me enganou", escreveu uma.
A palavra "desnecessária" chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Brasil na manhã desta quarta. "Desnecessária, por isso foi eliminada", disse outra. "A Padaria não erra. Numa demonstração desnecessária e ridícula de despeito, a Lina zoou o nosso pãozinho. Você cuspiu, mas no final, vai ter que engolir", afirmou ainda outro torcedor de Arthur.
"Com o discurso do Tadeu a Globo só aumentou essa arrogância, ela está se achando a vencedora. Agora aguenta! Lina desnecessária!", escreveu ainda um quarto internauta. Arthur ganhou o apelido "pão" após sua mulher, Maíra Cardi, reclamar nas redes socais que o marido estava comendo o carboidrato durante o confinamento -o que acabou virando meme.
O perfil oficial do cantor comentou o vídeo em uma página de notícias sobre celebridades da plataforma. "Apesar de estarem em lados opostos do jogo, Arthur sempre respeitou muito a Lina. Jogo é jogo, aqui fora é vida que segue! Todo sucesso para ela", escreveu.
A cantora e atriz foi eliminada do reality com 77,6% dos votos. Ela disputava a permanência na casa contra Eliezer e Gustavo, que receberam 15,66% e 6,74% dos votos, respectivamente.

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