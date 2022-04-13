Após vídeo cuspindo pão, fãs de Arthur chamam Lina de "desnecessária"

Eliminada do "Big Brother Brasil 22" (Globo) no último domingo (10), a cantora e atriz Linn da Quebrada está sendo criticada nas redes sociais pelos fãs de Arthur Aguiar. Ela publicou um vídeo no Instagram comendo e cuspindo um pedaço de pão, símbolo ligado ao ator.

Linn da Quebrada causou polêmica após postar vídeo em que cospe um pedação de pão Crédito: Reprodução

No registro, compartilhado na madrugada desta quarta (13), ela morde o pão e diz "está podre, mofado", antes de tirar o pedaço da boca. "Totalmente desnecessária, a boa samaritana dentro do programa agora está nessa, me orgulho em dizer nunca me enganou", escreveu uma.

lina comendo um pão e falando que ta podre e mofado pic.twitter.com/7B2A7zJMeL — acervo linn da quebrada (@linnacervo) April 13, 2022

A palavra "desnecessária" chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Brasil na manhã desta quarta. "Desnecessária, por isso foi eliminada", disse outra. "A Padaria não erra. Numa demonstração desnecessária e ridícula de despeito, a Lina zoou o nosso pãozinho. Você cuspiu, mas no final, vai ter que engolir", afirmou ainda outro torcedor de Arthur.

Desnecessária por isso foi eliminada https://t.co/vz4uwhtIbF — Jü Santös🏆🥇✨🍞🥈🏁🥉🎲 (@Jujusant32) April 13, 2022

A Padaria não erra. Numa demonstração desnecessária e ridícula de despeito, a Lina zoou o nosso pãozinho. Você cuspiu, mas no final, vai ter que engolir. pic.twitter.com/2IDuLwbh1z — Edson Riyudi Okudi (@ograndecaido) April 13, 2022

"Com o discurso do Tadeu a Globo só aumentou essa arrogância, ela está se achando a vencedora. Agora aguenta! Lina desnecessária!", escreveu ainda um quarto internauta. Arthur ganhou o apelido "pão" após sua mulher, Maíra Cardi, reclamar nas redes socais que o marido estava comendo o carboidrato durante o confinamento -o que acabou virando meme.

Com o discurso do Tadeu a Globo só aumentou essa arrogância, ela está se achando a vencedora. Agora aguenta! Lina desnecessária! #bbb22 — Milhomem (@eumilhomemm) April 13, 2022

O perfil oficial do cantor comentou o vídeo em uma página de notícias sobre celebridades da plataforma. "Apesar de estarem em lados opostos do jogo, Arthur sempre respeitou muito a Lina. Jogo é jogo, aqui fora é vida que segue! Todo sucesso para ela", escreveu.