Antonio Banderas é fotografado na janela do Copacabana Palace

Antonio Banderas na janela do Hotel Copacabana Palace no Rio de Janeiro Crédito: Dilson Silva - 2.jul.2024/AgNews

Antonio Banderas já está em terras cariocas e foi clicado na janela do hotel Copacabana Palace, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (2). O ator espanhol participará da final do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck (Globo), no próximo dia 7 de julho.

Banderas deve cumprir uma série de compromissos profissionais durante a semana no Brasil. No hotel, ele participou de evento da sua marca de perfumes, que contou com a presença da atriz Agatha Moreira.