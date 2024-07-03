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Celebridades

Antonio Banderas é fotografado na janela do Copacabana Palace

Ator espanhol participa da final da Dança dos Famosos no próximo domingo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 08:49

Antonio Banderas na janela do Hotel Copacabana Palace no Rio de Janeiro
Antonio Banderas na janela do Hotel Copacabana Palace no Rio de Janeiro Crédito: Dilson Silva - 2.jul.2024/AgNews
Antonio Banderas já está em terras cariocas e foi clicado na janela do hotel Copacabana Palace, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (2). O ator espanhol participará da final do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck (Globo), no próximo dia 7 de julho.
Banderas deve cumprir uma série de compromissos profissionais durante a semana no Brasil. No hotel, ele participou de evento da sua marca de perfumes, que contou com a presença da atriz Agatha Moreira.
No domingo, o ator deve participar da final da Dança dos Famosos com Ana Maria Braga, Eliana e Fátima Bernardes. Contudo, ainda não se sabe se ele aceitará o desafio de Luciano Huck de dançar com uma das convidadas.

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