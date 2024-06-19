'Ansioso para voltar ao trabalho', diz Ian McKellen

Ian McKellen sofreu um acidente enquanto atuava na peça 'Player Kings', em Londres Crédito: Reprodução/Instagram

Ian McKellen, 85, usou as redes sociais nesta terça-feira (18) para tranquilizar os fãs após cair do palco durante uma apresentação da peça "Player Kings", em Londres. O ator agradeceu o apoio dos seus seguidores e a dedicação dos médicos e enfermeiros que o atenderam em um hospital próximo ao Teatro Noël Coward na noite anterior.

"Quero agradecer a todos pelas mensagens gentis e apoio. Eles [os médicos] me garantiram que minha recuperação será completa e rápida. Estou ansioso para voltar ao trabalho", afirmou o ator, que tem o título de "Sir" da monarquia britânica, é famoso por interpretar Gandalf na saga "O Senhor dos Anéis" e Magneto na franquia "X-Men".

McKellen interpretava o personagem shakespeariano John Falstaff , quando perdeu o equilíbrio durante uma cena de luta. Com o episódio, a apresentação foi interrompida e a produção do espetáculo precisou cancelar algumas sessões desta semana.