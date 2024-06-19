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Internacional

'Ansioso para voltar ao trabalho', diz Ian McKellen

Ator conhecido por seus papéis em 'O Senhor dos Anéis' e 'X-Men' atuava em espetáculo baseado em obra de Shakespeare
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Junho de 2024 às 08:44

Ian McKellen sofreu um acidente enquanto atuava na peça 'Player Kings', em Londres
Ian McKellen sofreu um acidente enquanto atuava na peça 'Player Kings', em Londres Crédito: Reprodução/Instagram
Ian McKellen, 85, usou as redes sociais nesta terça-feira (18) para tranquilizar os fãs após cair do palco durante uma apresentação da peça "Player Kings", em Londres. O ator agradeceu o apoio dos seus seguidores e a dedicação dos médicos e enfermeiros que o atenderam em um hospital próximo ao Teatro Noël Coward na noite anterior.
"Quero agradecer a todos pelas mensagens gentis e apoio. Eles [os médicos] me garantiram que minha recuperação será completa e rápida. Estou ansioso para voltar ao trabalho", afirmou o ator, que tem o título de "Sir" da monarquia britânica, é famoso por interpretar Gandalf na saga "O Senhor dos Anéis" e Magneto na franquia "X-Men".
McKellen interpretava o personagem shakespeariano John Falstaff , quando perdeu o equilíbrio durante uma cena de luta. Com o episódio, a apresentação foi interrompida e a produção do espetáculo precisou cancelar algumas sessões desta semana.
Em comunicado postado no X (antigo Twitter), os produtores da peça disseram que "estão ansiosos para que ele retorne à produção assim que estiver pronto".

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