Anne Hathaway diz estar sóbria há mais de 5 anos

Anne Hathaway, 41, decidiu parar de consumir álcool após uma forte ressaca. A atriz confessou estar sóbria desde 2018.

A famosa acredita que está melhor após a sobriedade. "Há tantas coisas que identifico como marcos. Normalmente, não falo sobre, mas estou sóbria há mais de cinco anos. Isso parece um marco para mim. Quarenta parece um presente. Minha impressão pessoal é que tudo está melhor", declarou em entrevista ao The New York Times.

Anne Hathaway, atriz Crédito: Reprodução / Redes Sociais @annehathaway

No programa de Ellen DeGeneres, em 2019, contou pela primeira vez sobre a decisão. Ela indicou que não beberia mais álcool enquanto o filho morasse com ela e citou as "reações desproporcionais" depois de beber: "Ele está chegando a uma idade em que precisa de mim o tempo todo. Eu não estava dirigindo, mas estava de ressaca. Isso foi o suficiente para mim. Não gostei disso".