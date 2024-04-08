Anitta anuncia 'Baile Funk Experience', primeira turnê internacional

Anitta vai fazer uma turnê internacional sem show previsto no Brasil Crédito: Lucas Ramos e Manu Scarpa / Brazil News

Anitta vai fazer uma turnê internacional sem show previsto no Brasil. "Baile Funk Experience" vai começar em 18 de maio no México e passar por 13 países entre América do Norte, América do Sul e Europa. Até o momento, a programação termina em 8 de julho, em Ibiza, na Espanha.

A turnê é a primeira internacional da cantora e deve começar menos de um mês depois do lançamento de seu próximo disco, "Funk Generation", previsto para 26 de abril. Depois do México, a turnê segue para uma sequência de seis shows nos Estados Unidos, interrompida apenas para um pulo em Toronto, no Canadá.