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Em maio

Anitta anuncia 'Baile Funk Experience', primeira turnê internacional

A turnê vai começar em 18 de maio no México e passar por 13 países entre América do Norte, América do Sul e Europa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Abril de 2024 às 19:03

Anitta comemorou 30 anos com festão em SP
Anitta vai fazer uma turnê internacional sem show previsto no Brasil Crédito: Lucas Ramos e Manu Scarpa / Brazil News
Anitta vai fazer uma turnê internacional sem show previsto no Brasil. "Baile Funk Experience" vai começar em 18 de maio no México e passar por 13 países entre América do Norte, América do Sul e Europa. Até o momento, a programação termina em 8 de julho, em Ibiza, na Espanha.
A turnê é a primeira internacional da cantora e deve começar menos de um mês depois do lançamento de seu próximo disco, "Funk Generation", previsto para 26 de abril. Depois do México, a turnê segue para uma sequência de seis shows nos Estados Unidos, interrompida apenas para um pulo em Toronto, no Canadá.
Em seguida, desce para shows em Colômbia, Peru, Chile e Argentina. Em 25 de junho, a artista começa a etapa europeia da turnê na Alemanha, e se apresenta nos dias seguintes na Holanda, Inglaterra, França, e Espanha, onde realizará três shows. Após uma apresentação na Itália, volta para a Espanha para um quarto show, que encerra a turnê.

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