Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Anderson Leonardo, do Molejo, recebe alta da UTI e vai para o quarto, diz assessoria
Internado

Anderson Leonardo, do Molejo, recebe alta da UTI e vai para o quarto, diz assessoria

O vocalista do grupo Molejo segue agora no quarto o tratamento contra uma insuficiência renal diagnosticada no final de fevereiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 20:42

Anderson Leonardo, do Molejo, foi diagnosticado com câncer em outubro
O cantor luta contra um câncer inguinal Crédito: Reprodução/Instagram
Anderson Leonardo, 51, teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital na zona oeste do Rio. O vocalista do grupo Molejo segue agora no quarto o tratamento contra uma insuficiência renal diagnosticada no final de fevereiro. O cantor luta contra um câncer inguinal, na região da virilha desde outubro de 2022.
"Ele está estável, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos", diz a assessoria do cantor em um comunicado. No início desta semana, o escritório responsável pela carreira artística do Molejo publicou uma nota de repúdio nas redes sociais contra a divulgação de fake news sobre o estado de saúde do cantor e compositor.
Anderson já havia sido internado no início do mês de março para dar prosseguimento a um tratamento de imunoterapia e medicações para dores. Ele chegou a receber alta no dia 19 de março, mas voltou ao hospital dias depois após o agravamento do seu quadro clínico. Ele acabou sendo transferido para a UTI, onde ficou por dias. O cantor não tem previsão de alta hospitalar.

Veja Também

O que é câncer inguinal? Os sintomas da doença de Anderson, vocalista do Molejo

Thalita Zampirolli é a nova rainha de bateria da Chegou o Que Faltava

Novo cachorro de Isadora Pompeo é de canil do ES e avaliado em até R$ 15 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados