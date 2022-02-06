Ana Maria Braga homenageia Tom Veiga em dia que ator faria aniversário

Ana Maria Braga, 72, homenageou Tom Veiga, intérprete do Louro José, neste domingo (6), data em que o ator completaria 49 anos. "Hoje tem festa no céu! Seria o aniversário do Tom. Eu consigo ouvir sua risada, que ela esteja aquecendo corações onde você estiver", escreveu a apresentadora no Instagram ao lado de uma foto do artista.

Ana Maria Braga e Louro José: um ano da morte de Tom Veiga Crédito: Reprodução/ TV Globo

Na sexta (4), no fim do Mais Você (Globo), Ana Maria ficou emocionada ao relembrar o aniversário de Veiga. "No domingo meu querido Tom Veiga faria 49 anos, eu queria mandar um beijo em memória a ele, onde ele estiver", disse ela com a voz embargada.