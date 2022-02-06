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Eterno Louro José

Ana Maria Braga homenageia Tom Veiga em dia que ator faria aniversário

Intérprete do Louro José completaria 49 anos neste domingo (6)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 13:44

Ana Maria Braga, 72, homenageou Tom Veiga, intérprete do Louro José, neste domingo (6), data em que o ator completaria 49 anos. "Hoje tem festa no céu! Seria o aniversário do Tom. Eu consigo ouvir sua risada, que ela esteja aquecendo corações onde você estiver", escreveu a apresentadora no Instagram ao lado de uma foto do artista.
Ana Maria Braga e Louro José: um ano da morte de Tom Veiga
Ana Maria Braga e Louro José: um ano da morte de Tom Veiga Crédito: Reprodução/ TV Globo
Na sexta (4), no fim do Mais Você (Globo), Ana Maria ficou emocionada ao relembrar o aniversário de Veiga. "No domingo meu querido Tom Veiga faria 49 anos, eu queria mandar um beijo em memória a ele, onde ele estiver", disse ela com a voz embargada.
Louro José foi idealizado em 1996 por Ana Maria Braga. Na época, ela apresentava o Note e Anote, na Record, e ele era assistente de estúdio do programa. Ana Maria testou diversas pessoas de sua equipe na manipulação do boneco, mas Tom Veiga se destacou e ficou no papel.

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