Ana Maria Braga ensina a “massagear o peru” e viraliza mais uma vez

Ana Maria Braga viralizou mais uma vez na internet Crédito: Reprodução TV Globo

A apresentadora Ana Maria Braga causou de novo no seu 'Mais Você' e viralizou na internet. Nesta quinta-feira (23), a apresentadora surpreendeu com um novo comentário no programa.

Enquanto preparava a receita de um peru, para as festas de fim de ano, ela acabou soltando uma fala com duplo sentido. Dentre as instruções para “esfolar” e “massagear o peru com carinho”, a loira aproveitou o momento e soltou trocadilhos sexuais com o nome do animal. E a internet foi ao delírio.