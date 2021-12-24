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Causando de novo

Ana Maria Braga ensina a “massagear o peru” e viraliza mais uma vez

A apresentadora aproveitou o momento, enquanto preparava a receita para as festas de fim de ano, e soltou trocadilhos sexuais com o nome do animal

Publicado em 24 de Dezembro de 2021 às 13:31

Ana Maria Braga
Ana Maria Braga viralizou mais uma vez na internet Crédito: Reprodução TV Globo
A apresentadora Ana Maria Braga causou de novo no seu 'Mais Você' e viralizou na internet. Nesta quinta-feira (23), a apresentadora surpreendeu com um novo comentário no programa.
Enquanto preparava a receita de um peru, para as festas de fim de ano, ela acabou soltando uma fala com duplo sentido. Dentre as instruções para “esfolar” e “massagear o peru com carinho”, a loira aproveitou o momento e soltou trocadilhos sexuais com o nome do animal. E a internet foi ao delírio. 
Após lavar a ave, ela soltou: “Coloca o fubá. Feito isso, massegou o peru, ele vai ficar muito agradecido a você e vai ficar feliz da vida depois de uma massagem com carinho, amor e vontade”. Entrando na brincadeira, a Globo não perdeu tempo e colocou o vídeo nas redes sociais.

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