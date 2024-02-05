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Ana Maria Braga desabafa ao contar sobre o estado de saúde do seu filho, que está com dengue

Apresentadora falou sobre a doença ao vivo no ‘Mais Você' desta segunda-feira, 5
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Fevereiro de 2024 às 15:28

Ana Maria Braga desabafa sobre estado de saúde do filho
Ana Maria Braga desabafa sobre estado de saúde do filho Crédito: Reprodução/Rede Globo
Durante o Mais Você desta segunda-feira, 5, Ana Maria Braga, revelou que Pedro Maffei, seu filho, foi diagnosticado com dengue. A apresentadora falou sobre o aumento de casos da doença no Brasil e deu detalhes sobre o estado de saúde do filho.
"Entre os infectados eu devo dizer que o meu filho foi um deles, o Pedro José. Uma semana de cama, dói o corpo inteiro, vocês não fazem ideia. Dói tudo... Eu nunca tinha convivido de perto com a dengue", disse.
A apresentadora ressaltou que seu filho está bem, mas segue fazendo exames diariamente. Ana Maria Braga também especificou que a dengue de seu filho não é hemorrágica.
Ela ainda pediu que os espectadores tomassem cuidado com a doença. "Cada um de nos pode ser um agente de combate desse mosquito. Todo mundo já sabe que ele se prolifera na água parada", alertou.
Pedro Maffei tem 39 anos e é diretor de fotografia. Casado com Manuela Corano, ele é pai de Bento, de 11 anos. Pedro é filho da apresentadora com Eduardo Carvalho, com quem Ana foi casada por 12 anos.
No programa desta segunda-feira, Ana Maria Braga também recebeu o último eliminado do The Masked Singer Brasil, Supla, que participou do reality show fantasiado de Livro.

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