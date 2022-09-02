Alessandra Negrini inicia romance com filho de Arlindo Cruz, diz jornal

Alessandra Negrini estaria conhecendo melhor o sambista Arlindinho Crédito: Montagem

A atriz Alessandra Negrini, 52, está conhecendo melhor o cantor de samba Arlindinho, 30, filho de Arlindo Cruz. A informação é o jornal Extra. Procurada, a atriz não retornou, já o músico disse que não comentaria sua vida pessoal, mas também não desmentiu a informação.

Segundo a publicação, ambos têm se visto com regularidade no apartamento dela e em rodas de samba, e têm se encontrado em restaurantes cariocas no início da madrugada para afastar fotógrafos.