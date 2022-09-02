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Romance

Alessandra Negrini inicia romance com filho de Arlindo Cruz, diz jornal

Músico Arlindinho tem 22 anos a menos do que atriz
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 14:38

Alessandra Negrini estaria conhecendo melhor o sambista Arlindinho
Alessandra Negrini estaria conhecendo melhor o sambista Arlindinho Crédito: Montagem
A atriz Alessandra Negrini, 52, está conhecendo melhor o cantor de samba Arlindinho, 30, filho de Arlindo Cruz. A informação é o jornal Extra. Procurada, a atriz não retornou, já o músico disse que não comentaria sua vida pessoal, mas também não desmentiu a informação.
Segundo a publicação, ambos têm se visto com regularidade no apartamento dela e em rodas de samba, e têm se encontrado em restaurantes cariocas no início da madrugada para afastar fotógrafos.
Atualmente, a paulistana Alessandra Negrini tem morado no Rio por causa das gravações da novela "Travessia". Arlindinho se separou recentemente e se mudou para um apartamento na Barra da Tijuca.

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