Vale Tudo

'A novela é um processo de colaboração', diz Manuela Dias sobre críticas de Taís Araújo

Em entrevista recente, Taís declarou que ficou frustrada com o enredo de Raquel na novela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 09:02

Raquel (Taís Araujo) em Vale Tudo Crédito: Globo/Divulgação

Questionada sobre as críticas de Taís Araujo a "Vale Tudo", Manuela Dias deu uma resposta direta e reta. "A novela é um processo de colaboração, né?", falou a autora em entrevista ao TV Fama (RedeTV!).

Em entrevista recente, Taís declarou que ficou frustrada com o enredo de Raquel na novela. "Esse momento da Raquel voltar a vender sanduíche na praia, confesso que recebi com um susto. Não era a trama original. Para mim, a Raquel ia numa curva ascendente. Aí eu entendi e falei: 'Ok, ela [Manuela Dias] está escrevendo uma parte da história'", disse a atriz.

O revés de Raquel não acontecia na novela original.

"Quando peguei a Raquel para fazer, falei: 'A narrativa dessa mulher é a cara do Brasil. Ela vai ter uma ascensão social a partir do trabalho. Ela vai ascender e vai permanecer. Isso vai ser uma narrativa muito nova do que a gente vê sobre representação da mulher da negra na teledramaturgia brasileira'", falou Taís.

"Quando vejo que isso não aconteceu, como artista que quer contar uma nova narrativa de país, confesso que fico triste e frustrada", completou. "Tenho que lidar com a realidade que me cabe, que é a de intérprete de uma personagem que não é escrita por mim."

Manuela Dias vem sendo criticada pelas mudanças com relação à novela original. Na última quarta-feira (1º), Edgar Moura Brasil, viúvo do autor de "Vale Tudo", Gilberto Braga, reclamou publicamente do remake.

Este vídeo pode te interessar

"Manuela Dias não teve lastro nem intimidade intelectual para fazer um remake da monta de Gilberto Braga", escreveu Edgar.