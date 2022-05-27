Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Vinicius Varnier e Ludmila Aguiar dizem sim-sim em Anchieta

Publicado em
27 mai 2022 às 02:15
Casamento de Vinicius Varnier e Ludmila Aguiar
Vinicius Varnier e Ludmila Aguiar disseram sim-sim no Hotel Pontal de Ubu, em Anchieta Crédito: Mônica Zorzanelli

Vinicius&Ludmila

Sob o sol de Ubu, no litoral de Anchieta, o casal Vinicius Varnier e Ludmila Aguiar disse sim-sim no sábado (21), no Hotel Pontal de Ubu. Os noivos fecharam o hotal para a família e amigos. A festa teve catering do Le Buffet e cerimonial de Stella Miranda. No domingo, rolou um "after", com churrasco e pagode. Confira a galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO

Workshop de botox

Os dermatologistas Ricardo Tiussi e Monique Dalapicola recebem o colega de profissão Antonio Menezes, que vem do Rio de Janeiro, especialmente para ministrar workshop de novas técnicas na aplicação de preenchedores e toxina botulínica, para a equipe do Instituto Pele, na Enseada do Suá, nesta sexta-feira (27).

Capa de revista

Neste mês de maio, as criações recentes da designer de joias Carla Buaiz são destaque da Revista L’Officiel. A coleção Symphony estampa a capa da revista, inspirada em uma clássica sinfonia, em que a joalheira criou as joias a partir de seis palavras-chaves: luz, movimento, leveza, poder, elegância e beleza. No interior da publicação as peças escolhidas para estrelar o ensaio foram da coleção Aqua, com suas águas marinhas brutas e marteladas, que são as protagonistas da coleção, tendo o mar como inspiração das peças.

Alta joalheria

Dorion Sores está nos preparativos para embarcar para os Estados Unidos onde acontece Couture, maior feira de design e alta joalheria do mundo. Na ocasião, Dorion vai expor um acervo de 40 peças inéditas. Destaque para uma coleção superexclusiva de turmalina paraíba e diamantes, composta por anéis, brincos, colares e um bracelete que demorou quase 50 dias para ser concluído, feito em ouro branco 18k com paraíba brasileira e diamantes. A peça, inclusive, foi destaque principal na campanha de Dia das Mães desenvolvida pelo artista.

Harmonização facial

Catarina Riva celebra o sucesso de inscrições da primeira edição do Cota Experience - Mini Congresso de Harmonização Facial que será realizado nesta sexta-feira (27), na Enseada do Suá.

Amages em Pedra Azul

A sede da Amages, em Pedra Azul, está com novo espaço. E para a inauguração do local, os magistrados associados contarão com caminhada e corrida rústico, e jogo de futebol. Na ocasião também será servido um delicioso almoço no salão totalmente revitalizado. O evento acontece no dia 25 de junho.

Aniversário

Kitia Perciano convida para o aniversário de 80 anos de sua mãe Sileda, neste sábado (28), com missa, às 18h, na Paróquia Santa Luzia, e jantar, às 19h30, no Restaurante Lareira Portuguesa. 

Dire Straits em Vitória

Em turnê no Brasil, a banda britânica Dire Straits Legacy (DSL) celebra 45 anos de história e se apresenta Vitória, neste domingo (29), às 21h. O legado de uma das maiores bandas de rock internacional trará um show memorável aos palcos do Espaço Patrick Ribeiro, no novo aeroporto. A setlist da apresentação conta com clássicos como “Sultans of Swing”, “So Far Away” e “Romeo and Juliet”.

HAPPY HOUR

Wilson Missagia, Lucas Brandão, Romero Rodrigues e Bernardo Dietze
Wilson Missagia, Lucas Brandão, Romero Rodrigues e Bernardo Dietze: em talk show sobre inovação, no hub Base 27, na Enseada do Suá Crédito: Leo Gurgel

Veja Também

Enza Camata e Ricardo Abelha celebram 5 anos de Rafaella em Vitória

Duda Buaiz, Ju Vervloet e Renata Aprea celebram aniversário em Vitória

Rita Rocio Tristão comemora aniversário em sunset em Vila Velha

Casamento Festa de Aniversário
