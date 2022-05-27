Vinicius Varnier e Ludmila Aguiar dizem sim-sim em Anchieta

Neste mês de maio, as criações recentes da designer de joias Carla Buaiz são destaque da Revista L’Officiel. A coleção Symphony estampa a capa da revista, inspirada em uma clássica sinfonia, em que a joalheira criou as joias a partir de seis palavras-chaves: luz, movimento, leveza, poder, elegância e beleza. No interior da publicação as peças escolhidas para estrelar o ensaio foram da coleção Aqua, com suas águas marinhas brutas e marteladas, que são as protagonistas da coleção, tendo o mar como inspiração das peças.