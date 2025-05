Veja como foi a celebração do Mês das Mães na Praia do Canto em Vitória

Em Nova York

Os empresários do Espírito Santo Bruno Tommasi, Francisco Carvalho e Léo de Castro participaram em Nova York do tradicional jantar de gala do Person of the Year, premiação promovida pela Brazilian-American Chamber of Commerce, no Museu de História Natural da cidade. A premiação tem o objetivo de reconhecer líderes que contribuem significativamente para fortalecer os laços entre Brasil e EUA, seja por meio de negócios, diplomacia, economia, cultura e ações sociais. O evento é um dos mais importantes do calendário empresarial Brasil-EUA.