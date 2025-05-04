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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Valdecir e Geisi Torezani celebram 8 anos da filha Mirela em Vila Velha

Publicado em
04 mai 2025 às 03:00
Valdecir e Geise Torezani, a aniversariante Mirela e o irmão Miguel
Valdecir e Geisi Torezani, a aniversariante Mirela e o irmão Miguel: tarde de parabéns pra você!  Crédito: Cloves Louzada

Viva, Mirela! 

Valdecir e Geisi Torezani receberam a família e amigos para cantar os parabéns para a caçula Mirela,  no domingo (27), na Fazenda Miguel. A festa de 8 anos teve o tema "Pool Party. Veja as fotos de Cloves Louzada!

SHOW

'Impostossauro"

Uma criatura pré-histórica com apetite voraz já está circulando pelas ruas de Vitória: é o Impostossauro, símbolo do Dia Livre de Impostos (DLI). A figura caricata representa o peso da carga tributária no Brasil, que consome quase 40% da renda da população. A ação, coordenada pela CDL Jovem Vitória, quer provocar o debate sobre o destino dos tributos arrecadados e reforçar o papel do consumidor como cidadão consciente. “No dia 29 de maio, lojas participantes vão comercializar itens com descontos equivalentes aos impostos, mostrando na prática o quanto pagamos, e nem sempre percebemos”, comenta Daiani Lavino, presidente da CDL Jovem Vitória.

MÊS DAS MÃES

A influenciadora Manu Scotá foi escolhida para uma colab especial de Dia das Mães com a Jaklayne Joias, de Etania Lira. Na foto de campanha, Manu curte com os filhos Arthur e Alice
A influenciadora Manu Scotá foi escolhida para uma colab especial de Dia das Mães com a Jaklayne Joias, de Etania Lira. Na foto de campanha, Manu curte com os filhos Arthur e Alice Crédito: Polyanna Polycarpo

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