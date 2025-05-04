Valdecir e Geisi Torezani celebram 8 anos da filha Mirela em Vila Velha

Uma criatura pré-histórica com apetite voraz já está circulando pelas ruas de Vitória: é o Impostossauro, símbolo do Dia Livre de Impostos (DLI). A figura caricata representa o peso da carga tributária no Brasil, que consome quase 40% da renda da população. A ação, coordenada pela CDL Jovem Vitória, quer provocar o debate sobre o destino dos tributos arrecadados e reforçar o papel do consumidor como cidadão consciente. “No dia 29 de maio, lojas participantes vão comercializar itens com descontos equivalentes aos impostos, mostrando na prática o quanto pagamos, e nem sempre percebemos”, comenta Daiani Lavino, presidente da CDL Jovem Vitória.