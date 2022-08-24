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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Talk Imóveis 2022 terá grandes nomes do setor imobiliário

Publicado em
24 ago 2022 às 14:28
Talk Imóveis 2022
Teco Medina, economista e apresentador titular do quadro “O Assunto é Dinheiro”, na rádio CBN, é um dos palestrantes do Talk Imóveis 2022 Crédito: Divulgação
O Talk Imóveis 2022, maior evento voltado para o mercado imobiliário capixaba, terá nomes importantes para falar sobre as oportunidades do setor nesta quinta-feira (25), na Rede Gazeta, em Vitória. Com uma programação robusta a partir das 14h, cinco painéis debaterão sobre novos empreendimentos, tendências, investimentos, mercado financeiro, arquitetura e urbanismo e corretagem de imóveis. O Talk Imóveis será transmitido ao vivo pelo site A Gazeta.
A edição 2022 reunirá toda a cadeia do setor (construtoras, incorporadoras, imobiliárias, associações e entidades de classe) e os nomes confirmados são: Teco Medina, economista e apresentador titular do quadro “O Assunto é Dinheiro”, na rádio CBN; Douglas Vaz, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no ES (Sinduscon-ES); Claudio Denicoli, secretário de Desenvolvimento Urbano da Serra; Aurélio Capua Dallapicula, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13º Região (Creci-ES); Marcos Murad, CEO da Regional Espírito Santo da Lopes; Benedito Abbud, considerado um dos mais influentes paisagistas brasileiros; e João Marcelo Moreira, conselheiro estadual e coordenador da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES).

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